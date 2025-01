Acer dévoile les nouvelles consoles portables Nitro Blaze 8 et Nitre Blaze 11

Après ROG, MSI et Lenovo, c’est au tour d’Acer de se lancer sur les consoles portables PC avec sa gamme Nitro Blaze.

Vous connaissez et vous lorgnez sans doute déjà sur les consoles portables typées PC comme les ROG Ally, le MSI Claw ou le Lenovo Legion ou encore le Steam Deck (même s’il tourne sur un autre OS que Windows). Histoire d’encore plus vous déconcerter, voici donc qu’un autre belligérant entre dans la danse avec ses consoles.

En effet, il ne s’agit pas d’un seul appareil mais de trois. Si l’Acer Nitro Blaze 7 avait déjà été montré en septembre dernier, le constructeur taïwanais dévoile deux autres modèles au CES 2025. Il s’agit des versions Nitro Blaze 8 et Nitro Blaze 11. Comme leur dénomination laisse supposer, il s’agit de modèles avec des écrans de taille supérieure. Ainsi le Nitro Blaze 8 possède un écran de 8,8 pouces tandis que le Nitro Blaze 11 présente un écran de 10,95 pouces. Pour chaque modèle, l’écran est tactile avec une résolution WQXGA (2560 x 1600) avec une luminosité maximale à 500 nits. Le modèle 8 bénéficie d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Curieusement le modèle 11 n’offre qu’un – plus que correcte – écran 120 Hz.

Les deux modèles reposent sur le processeur AMD Ryzen 7 8840HS, 8 coeurs, 16 threads avec AMD Ryzen AI et un processeur graphique intégré AMD Radeon 780M. Ils disposent de 16Go de SDRAM LPDDR5X et jusqu’à 2To de SSD PCIe Gen 4 NVMe. Côté contrôles, on a droid à des sticks asymétriques avec hall effect (pour éviter la dérive), des bumpers et des gâchettes, les traditionnels boutons A, B, X, Y et même des boutons sous la manette programmables. Bref tout le nécessaire pour un gamer.

Côté ports, on retrouve un port USB 4 type-C, un USB 3.2 type-C et un USB 3.2 type-A ainsi qu’un port pour carte microSD. Curieusement pas de sortie HDMI mais on pourra sans doute utiliser le port USB 4 pour les brancher sur un écran externe. Les deux modèles possèdent curieusement la même batterie 55 Wh. A voir ce que cela donnera en autonomie mais comparé aux 80 Wh des ROG Ally X, on risque d’avoir une autonomie plus faible.

Les Nitro Blaze 8 et Nitro Blaze 11 seront proposées respectivement à 1000$ et 1200€ et seront disponibles au seconde trimestre 2025. Les tarifs ne sont pas donnés par rapport aux concurrentes. Espérons que les performances et la qualité du produit les justifient.

