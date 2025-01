L’acte III de Destiny 2 Revenant a débuté

Bungie continue à étirer son Destiny 2 avec de nouveaux épisodes composés de nouveaux actes. L’acte III de Destiny 2 Revenant est lancé.

Devenu un fil rouge dans ma vie de gamer journaliste – quoiqu’un peu moins maintenant car j’avoue commencer à me lasser de l’univers Destiny – j’attends généralement qu’il y ait des mises à jour et un minimum de nouveauté pour reprendre mon armure de gardien.

Avec l’arrivée de l’acte III de Destiny 2 Revenant, ça sera sans doute l’occasion comme nombre d’entre vous pour reprendre les armes. Et comme d’habitude qui dit nouvel acte dit du nouveau à récupérer comme un nouveau fusil à pompe exotique Croc du Bourreau ainsi que deux nouvelles armes légendaires : Bureaucratie, un fusil éclaireur stasique et Ferveur de l’Hérétique, un lance-roquette stasique. Cinq nouveaux mods d’artéfact arrivent également. Côté activité, vous allez pouvoir découvrir une nouvelle mission exotique nommée La Chute du Kall et découvrir l’Antre de Fikrul.

Bref vous aurez sans doute de quoi faire pour un petit moment en attendant l’arrivée de l’épisode 3 nommée Hérésie prévue pour le 4 février prochain. J’avoue ne pas être convaincu par le concept des épisodes chacun avec trois actes. On verra ce que donnera Destiny 2 Frontières.

Destiny 2 est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.