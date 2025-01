Sega montre Like a Dragon Pirate Yakuza in Haiwaii plus en détail

Comme prévu, Sega a diffusé son livestream dédié au prochain titre de la longue saga Like a Dragon alias Yakuza. Et cela semble assez déjanté une fois de plus.

La vidéo que vous pouvez (re)voir ci-dessous via le player Youtube a été l’occasion pour Sega et les développeurs de RGG Studio de montrer le jeu tourner et donner plus de détails sur ce qui attend les futurs aventuriers.

La vidéo fait le tour des possibilités que va offrir Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii comme :

Les environnements

Les systèmes de combat (sur terre comme sur mer)

La personnalisation du bateau

La gestion de l’équipage

Les habituelles activités annexes

Le mode New Game+

etc…

Pour rappel, Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii nous fera incarner Goro Majima dans une aventure qui se déroule un an après les évènements de Like a Dragon Infinite Wealth alors qu’il s’échoue sur une île désert à la suite d’un naufrage et ayant perdu la mémoire. Dans sa quête pour retrouver la mémoire, il va se retrouver embarqué dans un conflit entre diverses factions criminelles.

Like a Dragon Pirate Yakuza In Hawaii sera disponible dès le 21 février 2025 sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.