2K annonce l’édition 2025 de son PGA Tour 2K pour les fans de golf

2K possède non seulement une saga sportive avec les NBA 2K mais aussi depuis quelques années une série annuelle de jeux de golf avec ses PGA Tour 2K. La nouvelle édition est annoncée.

Prévu pour fin février, PGA Tour 2K25 va évidemment bénéficier de diverses nouveautés et améliorations pour fêter la nouvelle année. Toujours développé par HB Studios, cette nouvelle édition va initier une nouvelle mécanique nommée EvoSwing permettant d’accéder à tout un panel de nouveaux types de coups, de trajectoires de balles et autres rotations de la balle.

Le mode MyCareer sera enrichi pour être encore plus immersive et personnalisable avec notamment de nombreux outils de créations. Par ailleurs, dès le lancement, on aura droit à 11 joueurs et joueuses professionnels dont Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, Justin Thomas, Tony Finau, Lydia Ko, Tom Kim, Brooke Henderson, etc.

Côté parcours, PGA Tour 2K25 proposera quelques 29 parcours sous licence dès son lancement dont quelques nouveaux comme l’U.S. Open 2025 à Oakmont Country Club, le PGA Championship 2025 à Quail Hollow Club, le 153e Open au Royal Portrush Golf Club, etc. D’autres parcours arriveront avec la saison 2 du jeu après la sortie du jeu.

Le mode Topgolf ainsi que l’éditeur de parcours seront de retour avec de nouveaux outils, surfaces et objets. Pour ce qui est des joueurs, le mode MyPlayer va vous permettre de créer votre joueur ou joueuse adoré avec tout un système de points d’attribues et des arbres de compétences ainsi qu’un système de progression des équipements. De nombreuses marques célèbres seront intégrées au jeu.

2K prévoit trois éditions donc voici le contenu :

PGA TOUR 2K25 Édition Standard :

Les versions physiques et numériques pour les consoles Xbox Series X|S et PlayStation®5, ainsi que la version numérique pour PC, comprennent le jeu de base

Les joueurs qui précommandent n’importe quelle version de l’Édition Standard recevront le pack Extra Butter x adidas, qui comprend le personnage jouable Chris McDonald, le chapeau Shooter Collection, la veste Shooter Collection et les chaussures Shooter Collection;

Les joueurs qui précommandent l’Édition Standard (numérique) recevront le jeu de base PGA TOUR 2K23 (numérique).

PGA TOUR 2K25 Édition Deluxe (disponible uniquement au format numérique) :

Disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation®5 et PC, comprend le jeu de base, ainsi que le pack Extra Butter x adidas, le pack Birdie et le pack de démarrage

Le Birdie Pack comprend un Driver Titleist GT4, un cosmétique pour balle de golf Titleist, des chaussures Footjoy Premiere Series, un chapeau parapluie et 3 fixations de balle de golf

Le Starter Pack comprend 1 800 VC (monnaie virtuelle), un Evo Tool, trois Ball Fittings, cinq Club Fittings et 5 Level-Up Tokens

Les joueurs qui précommandent n’importe quelle version de l’édition Deluxe recevront le jeu de base PGA TOUR 2K23 (version numérique uniquement) et bénéficieront d’un accès anticipé de sept jours, leur permettant de jouer au jeu à partir du vendredi 21 février 2025.

PGA TOUR 2K25 Édition Légende (disponible en format numérique uniquement) :

Comprend tout le contenu de l’Édition Standard et de l’Édition Deluxe pour la plateforme achetée

Comprend le Member’s Pass – qui débloque le Clubhouse Pass Premium pour les cinq premières saisons et le Clubhouse Gear Pass, qui contient 1 tenue par type de corps et par saison, livrée au début de chaque saison

Comprend le pack Malbon Bucket Ball – avec trois cosmétiques de balles Malbon

Comprend le Sun Day Red Pack – qui comprend le Polo rouge à 3 boutons, la casquette noire, le pantalon noir, les gants blancs et le TaylorMade Driver Qi10

Les joueurs qui précommandent n’importe quelle version de l’Édition Légende recevront le jeu de base PGA TOUR 2K23 (version numérique uniquement) et bénéficieront d’un accès anticipé de sept jours, leur permettant de jouer au jeu à partir du vendredi 21 février 2025.

PGA Tour 2K25 sera disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC à partir du 28 février 2025.