6 millions de joueurs se sont envoyés en l’air avec Ace Combat 7 Skies Unknown

Le dernier opus de la saga Ace Combat débutée il y a plus de 30 ans sur PSone avec Air Combat a trouvé son public.

Bandai Namco annonce donc fièrement avoir vendu plus de 6 millions d’exemplaires de son Ace Combat 7 Skies Unknown depuis son lancement il y a exactement 6 ans. Après avoir convaincu les joueurs sur PS4/Pro, Xbox One/X et PC, Ace Combat 7 Skies Unknown a connu également une version Switch l’an dernier qui a aidé à atteindre ce chiffre de ventes.

Pour rappel, Ace Combat 7 Skies Unknown vous embarque dans le monde fictif de Strangereal en l’an 2019 pendant une seconde guerre continentale Uséenne. Le jeu propose une campagne solo avec quelques 20 missions ainsi que la possibilité de jouer en ligne. De nombreux appareils soigneusement modélisés et sous licence – cela m’a toujours étonné que ce monde fictif ait des appareils bien réels de notre monde – sont pilotables.

Ace Combat 7 Skies Unknown est disponible sur PS4/Pro, Xbox One/S, Switch et PC. Pour information, il y a actuellement une promo sur Steam et sur le PlayStation Store pour celles et ceux qui veulent prendre les airs.