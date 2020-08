ATEM Mini Pro ISO – Une version de luxe offrant plus de flexibilité

L’ATEM Mini Pro ISO reprend l’intégralité des possibilités de l’ATEM Mini Pro. De ce fait, je vais me focaliser uniquement sur les nouvelles fonctionnalités proposées par ce nouveau modèle. Pour toutes les autres, je vous invite à lire mon précédent test dédié à l’ATEM Mini Pro.

Alors pourquoi ISO ? Tout simplement pour le concept des pistes vidéos isolées. En effet, l’ATEM Mini Pro ISO ne fait pas que capturer la sortie vidéo mais également les 4 sources d’entrée. Oui, ce ne sont pas moins de 5 systèmes de capture en un qu’a intégré Blackmagic Design dans un boîtier identique aux autres modèles. D’ailleurs, il est tellement similaire que seul le terme ISO le distingue sur la façade de son prédécésseur, l’ATEM Mini Pro.

Donc, si vous reliez un disque dur – je vous conseille un SSD en fait – sur le port USB-C, et que vous lancez l’enregistrement, vous aurez le choix entre prendre uniquement la sortie vidéo ou également les 4 sources. Ce choix se fait via le logiciel gratuit ATEM Software Control. A quoi cela peut bien servir me demanderez-vous ? L’enregistrement des 5 flux vidéo de vos directs peut s’avérer intéressant pour plusieurs raisons. Tout d’abord, vous aurez ainsi l’intégralité de ce que vous aurez filmé/capturé pour archivage. Cela n’est pas négligeable surtout lorsque vous avez un usage professionnel ou un usage non ponctuel de vos tournages. L’autre intérêt concerne la possibilité de (re)monter votre « live » puisque vous avez tous vos vidéos sources. Cela peut être bien pratique pour une rediffusion par exemple.

Mais Blackmagic Design est allé plus loin dans son idée. En effet, si vous enregistrez sur le SSD, vous récupérerez non seulement tous vos flux vidéo mais également tout l’audio, tous les fichiers multimédia et surtout un fichier de projet Davinci Resolve. Kesako ? Ce fichier est tout simplement le projet de montage qu’on peut ouvrir sur le logiciel de montage professionnel Davinci Resolve que propose gratuitement Blackmagic Design sur PC, Mac et Linux – une version studio payante plus puissante est disponible également mais guère utile pour la majorité des utilisateurs car concernant un travail très professionnel.

Vous comprenez donc l’intérêt de la chose. L’ATEM Mini Pro ISO génère ainsi le plan de montage complet de votre projet live. A vous de remonter votre enregistrement à votre guise puisque la majorité des éléments sont déjà en place. Vous pourrez évidemment utiliser toutes les possibilités offertes par Davinci Resolve pour peaufiner ou enrichir votre vidéo (étallonage de la colorimétrie, effets spéciaux, incrustations, compositing, mixage audio, etc). Cette flexibilité est tout simplement géniale pour qui à besoin d’ajuster son montage, corriger des petites erreurs ou tout simplement peaufiner au mieux la vidéo pour une rediffusion. Imaginez ainsi enregistrer un tutorial comme s’il s’agissait d’un direct et le monter par la suite pour bien tout ajuster. Imaginez enregistrer une présentation live ou un cours que vous donnez à une audience en direct puis remonter ce live dans une version plus propre sans les longueurs et autres impondérables pour une rediffusion. Bref, cette fonctionnalité ouvre la voie à nombre de possibilités.

Toutefois, le plan de montage proposé semble incomplet. Ainsi, si vous avez utilisé le principe du fond vert pour incruster une image ou une vidéo derrière vous, le fichier ne le montre pas. Il ne montre que le fond. Cela est dommage même si ce n’est pas incontournable, le principe d’incrustation via fond vert étant plutôt facile à faire. Cela requiert évidemment plus de travail avec une fonction Sync Bin sur Davinci Resolve qui facilite un peu la chose.

Parmi les plans enregistrés, on a également le flux de sortie. Curieusement, contrairement aux plans de chacune des entrées vidéo qui sont en H264 a de hauts débits pour maintenir une qualité optimale, ce flux de sortie reprend le débit défini sur le logiciel ATEM Software Control pour le stream sur le web. Je sais bien que dans le cas de l’ATEM Mini Pro ISO, ce flux de sortie sert surtout soit de stream en direct soit de flux de référence si vous voulez remonter la vidéo mais il aurait été tout de même plus intéressant de l’avoir avec un plus gros débit pour une qualité optimale. Il faudrait voir si Blackmagic Design corrigera le logiciel pour permettre de définir un débit d’enregistrement plus important du signal de sortie.

Au final, est-ce que l’ATEM Mini Pro ISO justifie son prix ? Hé bien, avec 5 systèmes de capture intégrés dans son boîtier, je dirais oui. Est-ce que ce produit est destiné à tout le monde et notamment aux youtubers et streamers ? La réponse est moins tranchée. Autant l’ATEM Mini et Mini Pro se justifient assez facilement, autant ce modèle et ses nouvelles fonctionnalités le destine à un public plus réduit avec des usages plus spécifiques. Pour sûr, nombre de content creators apprécieraient la flexibilité offert de pouvoir facilement remonter après coup vos directs mais à près de 900€, le tarif semble assez élevée pour ce public. Pour les professionnels comme les sociétés, des salles de spectacle ou de convention, des centres de formation, ce genre de matériel prend tout son sens avec un retour sur investissement relativement immédiat.

Personnellement, si je n’avais pas déjà l’ATEM Mini Pro, le modèle ISO m’attirerait. La possibilité de pouvoir remonter un live est alléchant car je pourrais ainsi corriger les petites erreurs ou approximations lors de l’enregistrement et ainsi soigner mes vidéos. Bref, si vous voulez un maximum de liberté et de flexibilité, l’ATEM Mini Pro ISO est le mélangeur vidéo compact ultime mais cela a un prix non négligeable et pas accessible à toutes les bourses.