Bubble Bobble 4 Friends The Baron is Back – Tout plein de bulles !!

Même si je connaissais déjà la célèbre borne d’arcade de Taito, ma découverte de Bobble Bubble a pris toute son importance lorsque j’ai pu récupérer l’adaptation du Commodore 64. Celle-ci était vraiment réussi et permettait à deux joueurs d’incarner les deux petits dragons à traverser nombre de niveaux pour éliminer les ennemis grâce à des bulles. Outre l’excellent gameplay, ce qui m’a marqué n’avait rien à voir avec la qualité du jeu. La raison de ce souvenir indélébile de Bubble Bobble fut la musique ultra répétitive qui a fini par s’oblitérer dans mes neurones à jamais alors que je regardais mon frère et un pote y jouer pendant des heures. Autant dire que si vous entendez cette musique entêtante, vous risquez à un moment ou un autre de pester de ne pas réussir à vous en débarrasser 🙂

Mais bon, revenons donc à nos moutons en l’occurrence ce nouvel opus de la série qui reprend le concept originel avec diverses nouveautés. Pour rappel, Bubble Bobble vous fait incarner Bub ou Bob (les héros de l’époque) ou l’un des deux nouveaux arrivants. Le but est de terminer chacun des niveaux en éliminant les ennemis. Pour cela, il faudra les capturer dans des bulles que vous allez leur « cracher » et les éclater le tout sur nombre de niveaux truffés de plateformes. Parmi les nouveautés, on notera la possibilité de s’accroupir pour prendre des passages étroits ou encore la capacité de sauter sur une bulle pour vous faire porter en hauteur. Cela change un peu le gameplay qui, pour un ancien comme moi, n’est pas trop gênant et apporte un peu de sang neuf. La dernière nouveauté est évidemment la possibilité de jouer jusqu’à 4 joueurs pour des parties endiablées. Et pour les plus nostalgiques, vous pourrez même jouer à la version d’arcade d’origine.

Techniquement, on ne peut pas dire que ce Bubble Bobble 4 Friends The Baron is Back demande beaucoup à la PS4 (et encore moins à la PS4 Pro ou à la PS5 sur laquelle le jeu tourne également en mode rétrocompatibilité). C’est coloré, cartoon, propre et le tout bouge sans problème. Il est vrai que le gameplay ne repose pas sur le côté speed vraiment. Il en va de même pour la partie son propret qui colle au contexte un brin enfantin. Avec en tout 200 niveaux à parcourir, vous aurez de quoi faire. Dommage que les développeurs n’aient pas tenté une réalisation plus ambitieuse.

Bubble Bobble 4 Friends The Baron is Back est le genre de titre qui tire sur la corde sensible des nostalgiques. Il y parvient plutôt bien avec un gameplay old school maîtrisé et une réalisation modernisée mais sans trop de surenchère. La possibilité de jouer jusqu’à 4 est certainement un plus non négligeable pour celles et ceux qui veulent se marrer ensemble.