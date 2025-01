Corsair annonce son premier SSD externe USB 4

Le SSD a très largement pris le dessus sur le disque dur traditionnel avec une baisse des tarifs et des performances toujours plus hautes. Corsair va proposer un SSD externe ultra-rapide avec l’EX400U USB4.

Jusqu’à présent la majorité des SSD externes utilisait l’USB 3 avec des taux de transfert de 5 Gbps ou 10 Gbps. Cela permettait déjà d’avoir des vitesses de transfert très rapides nettement supérieures aux disques durs traditionnels. Il existe toutefois des connecteurs plus rapides comme les ports Thunderbolt plus rares dans le monde PC et communs dans le monde Mac. Les ports Thunderbolt permettaient depuis la version 2 des taux de trasfert de 20 Gbps, 40 Gbps avec les versions 3 et 4 et même 80 Gbps avec le Thunderbolt 5. Mais l’interface qui va se généraliser dans les mois à venir est l’USB 4 permettant des vitesses de 40 Gbps.

Corsair opte donc pour le port USB pour son nouveau SSD externe EX400U USB4. Si la vitesse théorique serait de 40 Gbps soit 5 Go/s, le SSD proposera des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 4 Go/s et vitesses d’écriture séquentielle jusqu’à 3,6 Go/s. Autant dire que si vous travaillez souvent sur de gros fichiers, cela pourrait être une solution intéressante d’autant plus que son format compact permet de m’emporter partout facilement.

Evidemment l’USB 4 étant compatible avec les anciens ports USB 3.x type-C ou Thunderbolt 4, vous pouvez vous en servir également même si, dans certains cas, les vitesses pourront tomber drastiquement compte tenu des limitations des USB 3.x.

Compatible donc non seulement sur les PC et les Mac, Corsair a prévu une compatibilité avec les appareils iOS notamment les iPhone 15 et supérieur. Reconnus directement par iOS et iPadOS, le Corsair EX400U USB4 pourrait intéresser les créateurs de contenu utilisant les iPhones récents comme caméras. En effet, le boîtier de ce SSD peut se clipser via le connecteur MagSafe.

Le Corsair EX400U USB4 est disponible dès à présent sur le site de Corsair pour 165€ pour la version 1To, 240€ pour la 2To et 425€ pour la 4To.