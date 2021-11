Ce mois-ci ce ne sont pas une mais deux versions de Cotton qui passent sur le grill… ou plutôt au lavage chez Playscope. Fait rare, et pour cause de flemmingite aiguë, permettez que les textes comportent quelques similitudes, à commencer par ces lignes d’introduction. Nostalgiques de la guerre des consoles, pas d’inquiétude ! L’éditeur de ces remasters livre ainsi – séparément – les versions MegaDrive et SNES de Cotton. Deux moutures parues sur les 16 bit de SEGA et Nintendo qui n’ont pourtant que bien peu de choses en commun.

Alors que la version MegaDrive joue la carte de la fausse 3D, la version SNES – ou plutôt Super Famicom – reste sur le terrain bien connu de la 2D. Ici pas de fioritures ni de « mode 7 », Cotton 100% se présente comme un bon vieux Shoot Them UP vu de profil à défilement horizontal et vertical. Au lieu de contrôler un puissant vaisseau de combat, comme les autres jeux du genre, on dirige Cotton une petite sorcière montée sur un balais. Elle doit traverser une demi douzaine de stages mal famés pour récupérer de précieuses confiseries jalousement gardées par des boss. Elle est aidée dans cette épopée acidulée par une fée (Silk) qui peut être assistée de deux autres de ses congénères pour augmenter sa puissance de feu. Classique, ce Shoot Them UP inspiré du Cotton d’origine (que l’on a redécouvert dans Cotton Reboot) invite à dézinguer des escadrilles d’ennemis aériens et à bombarder d’autres adversaires restés au sol. Aspect sympa, à la différence d’autres jeux du genre, pas de risque de perdre une vie en rentrant en contact avec le décor. Ne vous fiez pas à la mignonnerie de son graphisme ! Dans le mode de difficulté le plus élevé, Mania, dézinguer des ennemis tout en esquivant leurs tirs nourris sans perdre une vie nécessite de déployer des trésors de dextérité. Comme le remaster de la version MegaDrive, cette remise à jour de la mouture Super Nintendo propose quelques aides bien utiles. Citons le retour en arrière qui comme son nom l’indique permet de revenir dans le temps pour ramasser un Power UP ou esquiver un tir. Et à l’instar de Panorama Cotton le jeu permet de consigner sa progression à volonté par l’intermédiaire d’emplacements de sauvegardes rapides. Sympa !

En matière de graphismes fins et colorés la 16bit de Nintendo était capable de bien belles choses. Ce remaster de Cotton 100% offre des environnements détaillés et bien animés ainsi que de jolis effets de transparence. Un régal pour les mirettes les plus nostalgiques. En revanche impossible d’avoir le blues des sprites aliasés ou des palettes de couleurs assez réduites employées sur les boss de fin de niveau. De plus il m’a semblé aussi remarquer quelques ralentissements typiques de la SNES. Dans l’ensemble ça reste assez « meugnon » et chatoyant. Côté musiques, les jolies mélodies ne pâtissent pas trop des nombreux effets sonores qui résonnent dans les hauts parleurs.

À regret ce remaster de la version SNES de Cotton n’a pas l’originalité de la mouture MegaDrive ou l’intensité de l’action du Cotton Reboot. Un Shoot Them UP 2D beaucoup trop conventionnel, mignon tout plein mais court et pas assez fou-fou !