Découvrez la nouvelle activité de The First Descendant Saison 2 jusqu’en 4K

La seconde mise à jour pour la saison 2 de The First Descendant est disponible depuis quelques jours. Outre une nouvelle légataire, Ines Raya, une nouvelle activité fait son apparition.

Nommée contrôle de l’érosion des profondeurs (Void erosion purge en anglais), cette nouvelle activité va vous faire affronter des hordes d’ennemis qu’il faudra évidemment éliminer. Il faut ainsi remplir une jauge afin de faire apparaître le boss final. Il y a en tout 20 niveaux et on commence évidemment au niveau 1. Les suivants sont à débloquer.

Pour débloquer les niveaux suivants et récupérer les récompenses, il faut réussir à terminer chaque niveau sous la barre des 10 minutes sur les 15 minutes prévues. Si vous terminez entre 10 à 15 minutes, vous récupérez tout de même les récompenses mais ne débloquez pas le niveau suivant. Au-delà de 15 minutes, vous n’avez rien. A noter que chaque mort réduit de 24 secondes le temps imparti. Autant dire qu’il vaut mieux éviter de trop décéder.

La partie chiante c’est que seuls les niveaux 1, 5, 9, 13 et 17 bénéficient de matchmaking. Vous pouvez donc vous lancer et les serveurs trouveront d’autres joueurs pour compléter l’équipe. Sur tous les autres niveaux, pas de matchmaking. Certains parviennent à terminer en solo mais il est fort probable qu’il faudra tenter de former des équipes. J’aurais personnellement préféré que le matchmaking soit actif sur tous les niveaux à titre personnel.

A noter qu’il faudra un niveau de maîtrise de 18 au minimum pour accéder à cette activité et à tout ce qu’il implique avec notamment le nouveau système de noyaux d’armes qui permettent d’ajouter des perks à vos armes préférées mais qui requiert énormément de grind pour obtenir les composants nécessaires aussi bien dans les contrôles de l’érosion des profondeurs mais aussi dans les opérations d’infiltration 400% ou contre le boss le plus puissant nommé le Profanateur dans le combat d’interception du néant (abysses). Autant dire que tout cela est plutôt réservé aux joueurs ayant déjà un sacré niveau.

Les vidéos ci-dessous vous montrent le tout premier niveau des contrôles de l’érosion des profondeurs capturées sur PS5 Pro et PC. C’est un joyeux bordel plutôt fun car ce n’est pas trop difficile. Les niveaux suivants deviennent au fur et à mesure plus coton. Il faudra pour sûr avoir des niveaux de maîtrise supérieurs et améliorer les builds de vos légataires et de vos armes au mieux.

The First Descendant est disponible en free to play sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.