Découvrez le premier chapitre de Ninja Gaiden II Black jusqu’en 4K HDR

Sorti un peu de nulle part, le remake de Ninja Gaiden II Black a débarqué sur les différents stores. Que diriez-vous d’y jeter un coup d’oeil.

Remake sous Unreal Engine 5 de Ninja Gaiden II (en fait, Ninja Gaiden Sigma 2), ce Ninja Gaiden II Black est plutôt bien ficelé notamment sur PS5 Pro. La vidéo ci-dessous a été capturé sur PS5 Pro justement et permet de se faire une bonne idée de l’action intense et ultra-dynamique de ce titre.

Même si je ne vous le propose pas là – peut-être plus tard si le temps me le permet – la version XSX est tout aussi correcte. La version PC est par contre sujette à la controverse concernant la version disponible sur le Game Pass. Je pensais vous proposer une vidéo mais en l’état, le jeu est vraiment pas techniquement pas terrible en l’absence du DLSS – mon PC ayant une carte graphique Nvidia RTX 4080 Super. Il faudrait vraiment que Microsoft arrête cette problématique d’avoir systématiquement la plus mauvaise version disponible par rapport à Steam en raison de procédures à rallonge. Là encore, j’espère pouvoir vous proposer une vidéo si la Team Ninja patche la version Game Pass du jeu pour avoir le DLSS et ainsi bénéficier d’une bonne fluidité. Evidemment, je pourrais obtenir un rendu correct mais en baissant la résolution et le niveau de détail graphique mais tel n’est pas l’intérêt des vidéos PC à mon sens.

En attendant donc, voici la vidéo capturée par mes soins sur la version PS5 Pro. A noter, pour les âmes chagrines qui pensent que plus c’est difficile mieux c’est, j’ai joué en mode facile pour pouvoir m’éclater en mode bourrin et pas devoir recommencer 50000 fois les zones.

Bon visionnage à tous !

Ninja Gaiden II Black est disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC.