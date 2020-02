Fixation Dorsale de Commandes DualShock 4 – Le parfait accessoire pour les fans de FPS

Si vous êtes un fan de FPS, surtout les titres rapides type Call of Duty, Apex Legends, etc , cet accessoire est à considérer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il permet d’exécuter des actions sans que vos pouces n’aient à quitter les deux sticks notamment le droit qui sert principalement à la visée. Etant joueur de Destiny 2 et autres FPS, je joue avec des pads ayant des palettes depuis des années. Mais ces pads pro ne sont pas vraiment abordables pour le commun des joueurs. S’ils proposent des fonctionnalités intéressantes avec une tonne de possibilités de réglages, leur tarif est souvent prohibitif.

Cette fixation dorsale est un excellent complément au DualShock 4. Avec son design soigné, il comprend deux palettes et un écran OLED faisant également office de bouton au centre sur lequel s’affiche les informations de profil et des boutons assignés à chaque palette. Il suffit de presser la palette plusieurs fois jusqu’à voir le bouton désiré. Par défaut, on a le bouton X et O assignés. Ce sont généralement ces deux là qu’on utilise dans les FPS pour les sauts et s’accroupir. Mais vous pouvez y affecter n’importe quel bouton, n’importe quelle gâchette, n’importe quelle direction de la croix et même les L3 et R3. Vous ne pouvez toutefois pas créer des macros ou des combinaisons de boutons. Pour ceux qui ont peur de ne plus pouvoir utiliser leur casque audio sur la DualShock 4 ne vous en faites pas. Sony a placé un port audio prévu à cette effet.

Son installation est un peu délicat mais une fois placée, cette fixation épouse parfaitement la DualShock 4. Son épaisseur nécessite un brin d’adaptation mais après quelques minutes on s’y fait. Les palettes sont assez idéalement placées pour un accès rapide et ergonomique pour la plupart des mains. Ceux qui ont de grandes mains auront peut-être besoin d’un peu plus d’habitude. La sensation de pression des palettes est excellente et répond bien aux sollicitations. La prise en main est au final très ergonomique et on l’oublie facilement après quelques minutes. Très rapidement, on se demande presque pourquoi on n’a pas toujours eu ces palettes par défaut sur les pads. Sans atteindre la sophistication des pads pro comme les Razer Raiju, les Nacon Revolution ou encore le Thrustmaster eSwap Pro Controller, la Fixation Dorsale de Commandes pour la DualShock 4 est suffisant pour la majorité des joueurs qui veulent améliorer leur dextérité dans les FPS (ou tout autre jeu) à moindre frais. Avec un prix de 30€ environ, cet accessoire est, à mon humble avis, un incontournable et transformera votre DualShock 4 chéri en un pad bien plus capable. Personnellement, il est désormais dans mon arsenal de gamer PS4.