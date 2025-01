Gran Turismo 7 – Les nouveautés de mise à jour de janvier 2025

Polyphony Digital donne quelques raisons de reprendre le volant sur Gran Turismo 7 avec la toute dernière mise à jour apportant son lot de contenus.

Polyphony Digital et Sony continuent à soutenir très régulièrement Gran Turismo 7 et donc ravir les fans de cette simulation automobile tant adorée. Pour ce mois de janvier 2025, les développeurs nous ont concocté quelques voitures et diverses fonctionnalités pour vous pousser à replonger dans vos cockpits.

La mise à jour 1.55 de ce mois de janvier 2025 disponible dès à présent va vous proposer :

4 nouvelles voitures Gran Turismo F3500-A Honda Civic Si Extra (EF) ’87 Hyundai IONIQ 5 N ’24 Toyota C-HR S ’18

Un menu supplémentaire N°43 : Collection Groupe C (niveau de collectionneur 47 et supérieur)

De nouveaux évènements Circuits mondiaux ajoutés : Sunday Cup : Kyoto Driving Park – Miyabi Défi japonaises FF 450 : Sardegna – Piste C Touring cars internationales 600 : Autódromo de Interlagos

Deux nouveaux circuits compatibles avec Gran Turismo Sophy : Autódromo de Interlagos Mount Panorama Circuit

Un nouveau Scapes : Pilotage chromatique

A vous de découvrir ces petits ajouts en mettant à jour votre Gran Turismo 7 gratuitement dès à présent.

Gran Turismo 7 est disponible sur PS5/Pro compatible PS VR2 et PS4/Pro.