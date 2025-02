La communauté au service de l’avenir de Battlefield avec Battlefield Labs

Si Activision puise pleinement ses résultats financiers sur la série Call of Duty, EA tente depuis des années de transformer sa saga Battlefield en une vache à lait. Une nouvelle initiative est lancée.

Pour parfaire le développement du prochain volet – et par voie de conséquence de la franchise – EA va lancer un programme de test communautaire nommé donc Battlefield Labs. Si le prochain Battlefield n’a pas encore été officiellement annoncé, le développement est bien avancé et les équipes veulent s’assurer de la qualité du titre en faisant participer la communauté de fans. La première phase de tests de Battlefield Labs sera ainsi lancée dans les prochaines semaines. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel.

A travers Battlefield Labs, les équipes de Battlefield Studios qui regroupent Motive, DICE, Ripple Effect et Criterion, vont pouvoir tester divers concepts et expériences de jeu afin de voir si la sauce prend avec le retour de la communauté et ainsi les intégrer éventuellement dans le jeu final.

A l’heure actuelle, le jeu est en pré-alpha et la vidéo ci-dessous permet d’avoir un tout petit aperçu. Aucune titre ni aucune date de sortie n’est annoncé mais il est fort probable qu’il faudra attendre fin 2025 pour en profiter. Tout juste sait-on que le prochain épisode aura droit à un mode campagne en plus de tout ce qui a fait le succès de la franchise à savoir ses modes multijoueur.