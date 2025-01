L’accès anticipé d’Assetto Corsa Evo est disponible maintenant

Comme souvent sur PC, de nombreux titres sortent en accès anticipé et profitent des mois voire des années de retour de la communauté avant de sortir en version finale. Ce sera le cas pour le très attendu Assetto Corsa Evo.

Les fans de pilotage sur PC se frottent certainement déjà les mains avec la sortie en accès anticipé d’Assetto Corsa Evo, la toute nouvelle édition de cette simulation automobile plus focalisée sur le pilotage de tous types de voitures que sur la compétition comme l’était Assetto Corsa Competizione. Disponible dès à présent pour 40€, cette version en accès anticipé permet d’avoir un premier aperçu du travail de l’équipe de Kunos Simulazioni.

Pour rappel, Assetto Corsa Evo va proposer une flopée de voitures de différents types que ce soit des hypercars, des classiques, des voitures de course et bien d’autres. Chaque bolide bénéficiera d’un réalisme poussé grâce au moteur développée par l’équipe pour simuler au plus proche le comportement des véhicules. Côté contenu, toute la région Eifel en Allemagne située autour du célébrissime circuit du Nurbürgring sera proposée en monde ouvert pour que vous puissiez piloter à loisir lors des mises à jour.

De nombreux modes sont prévus et diverses fonctionnalités devraient faire d’Assetto Corsa Evo la simulation automobile attendue par les fans comme les courses de 24 heures, des effets graphiques et de lumière toujours plus réalistes, une météo dynamique, des conditions de piste et de route variables ou encore la gestion des configurations triple écran ou des casques VR.

Cette version d’accès anticipé comprendra d’ores et déjà quelques 20 voitures et 5 circuits (Laguna Seca, Brands Hatch, Imola, Mount Panorama et Suzuka. Côté modes, on aura droit aux sessions d’entraînement, à des courses rapides ou encore à une académie de pilotage ou divers évènements spéciaux.

Entre aujourd’hui, jour de sortie de l’accès anticipé et la sortie du jeu prévue pour l’automne 2025, Kunos Simulazioni a prévu diverses mises à jour pour ajouter du contenu et des fonctionnalités comme de nouvelles voitures, de nouveaux tracés, de nouveaux modes, etc. L’équipe profitera certainement des retours de la communauté pour affiner leur simulation. Au total, la version 1.0 prévue à l’automne proposera 100 voitures, 15 circuits sous licence et 5 autres circuits qui s’ajouteront via mise à jour après la sortie.

Assetto Corsa Evo est disponible en accès anticipé sur Steam dès à présent sur PC. Le jeu final sera disponible à l’automne 2025.