Mai Shiranui arrive dans Street Fighter 6 début février

Capcom confirme la disponibilité d’un des prochains personnages de Street Fighter 6 venu tout droit de l’univers SNK.

Les fans de Fatal Fury et The King of Fighters la connaissent pour sûr. Apparu d’abord dans Fatal Fury 2, Mai Shiranui est depuis devenue quasiment une des égéries SNK. Après Terry Bogard, c’est donc au tour de cette combattante de faire son apparition sur Street Fighter 6 à partir du 5 février prochain sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro et PC.

Cette version de Mai Shiranui possèdera divers mouvements inspirés par ses capacités qu’on avait découvert dans les titres SNK mais Capcom y ajoutera une touche spécifique avec des mécaniques de Street Fighter 6. Comme pour les autres personnages, il sera possible d’utiliser Mai dans les trois modes à savoir le Fighting Ground, le Battle Hub et le World Tour.

Mai Shiranui sera disponible via Fighter Coins ou si vous possédez le Year 2 Character Pass ou le Year 2 Ultimate Pass. Par ailleurs, deux costumes seront disponibles pour Mai disponibles toujours via Fighter Coins.

Street Fighter 6 est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro et PC.