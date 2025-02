Microids propose une démo du remake de l’Amerzone de Benoît Sokal

L’un des studios de Microids travaille depuis un moment sur le remake du jeu d’aventure L’Amerzone Le Testament de l’Explorateur sorti en 1999. La sortie approche et une démo est disponible.

Microids avait sorti le titre originel conçu par feu Benoît Sokal sur PSone, PC, Mac à la fin du siècle dernier. Jeu d’aventure point & click, L’Amerzone Le Testament de l’Explorateur offrait un monde unique où le joueur devait incarner un journaliste en quête d’aventure dans un pays oublié nommé l’Amerzone.

Le remake a été confié à Microids Studio Paris ayant déjà travaillé sur Syberia The World Before. Il reprendra la majorité des éléments du titre d’origine avec une trame similaire mais avec diverses modifications et ajouts d’énigmes, d’objectifs secondaires et de nouveaux personnages histoire d’apporter un zeste de surprise aux fans du titre originel.

La démo est dès à présent disponible sur les stores PS5/Pro et XSX/S ainsi que sur Steam pour la version PC. Ce sera l’occasion d’incarner le dit journaliste et de découvrir les prémices de cette aventure. Comme souvent, votre progression dans cette démo pourra être poursuivie sur le jeu final.

L’Amerzone Le Testament de l’Explorateur sortira sur PS5/Pro, XSX/S et PC le 24 avril 2025.