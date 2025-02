Microsoft adapte Age of Empires II et Age of Mythology sur PS5

Les jeux de stratégie sont assez rares sur consoles alors l’annonce de deux classiques du genre sur PS5 est une bonne nouvelle pour les adeptes du genre.

Après Forza Horizon 5 récemment confirmé sur PS5 et en attendant probablement des titres Halo et Gears of War, Microsoft annonce l’adaptation sur PS5 de deux de ses classiques de la stratégie à savoir Age of Empires II Definitive Edition et Age of Mythology Retold.

Age of Mythology Retold sortira dès le 4 mars prochain et aura droit, outre tous les contenus disponibles, à la nouvelle extension Immortal Pillars à acquérir séparément. Cette extension va ajouter le panthéon chinois avec de nouvelles cartes, de nouvelles unités et des fonctionnalités de gameplay inédites.

Age of Empires II Definitive Edition est prévu pour ce printemps à une date non encore fixée. Microsoft prévoit la sortie d’une nouvelle extension parallèlement à cette sortie. Il va falloir patienter un peu pour avoir plus d’informations.

Les deux titres permettront le cross-play pour affronter des joueurs sur d’autres machines de quoi agrandir la communauté de fans de stratégie.