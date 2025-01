Ninja Gaiden 2 Black sort de nulle part et est disponible immédiatement

Franchise historique, les Ninja Gaiden ont toujours eu leur public. Les fans vont pouvoir se réjouir avec le retour d’un classique.

La petite surprise du chef est donc la sortie d’un remake d’un des précédents volets à savoir Ninja Gaiden 2. Disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC au moment où vous lirez ces lignes, Ninja Gaiden 2 Black devrait ravir les fans de la série.

Sorti en 2008 sur Xbox360, Ninja Gaiden 2 mettait toujours en scène notre cher ninja Ryu Hayabusa toujours partant pour aller combattre le mal avec son légendaire Epée du Dragon. Pour Ninja Gaiden 2 Black, l’équipe de Koei Tecmo a carrément changé de moteur de jeu. Ainsi, ce remake a été développé avec l’Unreal Engine 5 avec des graphismes améliorés aussi bien pour les environnements que pour les personnages sans parler des divers effets visuels.

Le gameplay, quant à lui, ne va pas changer. On a toujours droit à un hack’n slash ultra-rapide et exigeant. Cette version permettra de contrôler outre Ryu trois autres personnages : Momiji, Ayane et Rachel. Toujours côté nouveauté, les développeurs ont ajouté un mode Héros pour les débutants offrant une assistance automatique pour rendre le jeu plus accessible. Il est vrai que les Ninja Gaiden sont plutôt coriaces pour qui n’a pas la dextérité et les réflexes.

Je vais tâcher de vous proposer nos vidéos de gameplay prochainement. En attendant, voici déjà la bande-annonce et la galerie d’images.

Ninja Gaiden 2 Black est disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC dès aujourd’hui 23 janvier 2025.