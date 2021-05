R-Type Final 2 – Un autre retour aux sources

Est-il encore besoin de vous expliquer ce qui définit un R-Type? Tous les titres de la saga ont pour caractéristiques d’avoir à la fois un tir chargé et un appareil auxiliaire appelé Force qui accompagne votre vaisseau. Vous pouvez le placer devant vous ou derrière vous comme bouclier et profiter de ses tirs ou l’envoyer en éclaireur. R-Type Final 2 ne déroge pas à la règle et on retrouve ces mêmes ingrédients.

Histoire d’allonger la durée de vie de ce shoot’em up – forcément relativement courte à moins d’être un gros fan du scoring – les développeurs ont opté pour la collectionnite. Ainsi, plusieurs vaisseaux sont à débloquer tout comme nombre d’éléments de personnalisation de vos vaisseaux. Cela ne change foncièrement pas grand chose au jeu mais les fans apprécieront le geste. Pour les débloquer, il faudra jouer encore et encore et gagner assez de brouzoufs.

En fonction du vaisseau que vous allez choisir – 3 au départ mais des dizaines d’autres à débloquer donc – vous aurez un arsenal légèrement différent vous obligeant à adapter votre style de jeu. C’est sur ce point que ce R-Type Final 2 ajoute un zeste de nouveauté. Il vous faudra un peu de tactique en fonction des niveaux et séquences dans le sens où en fonction de vos armes, il sera plus ou moins facile d’éliminer les différentes vagues d’ennemis qui peuvent arriver de tous côtés. A vous de trouver ce qui vous convient le mieux.

Techniquement, ce R-Type Final 2 souffre sans doute d’une production petit budget. Même s’il utilise l’Unreal Engine, les textures sont basiques et même si certains effets visuels sont propres, on a une sensation de « bordel graphique ». Difficile de savoir si c’est volontaire ou pas mais cela rend le jeu parfois très peu lisible. Ne vous étonnez donc pas d’exploser lors de parties parce que vous aurez eu du mal à discerner ce qui se passe à l’écran. C’est bien dommage que la réalisation ne soit pas à la hauteur pour un titre pareil d’autant plus que le jeu est vendu assez cher, environ 50€, ce qui n’est pas, à mon avis, justifié.

Au final, si vous êtes en manque de shoot’em up, R-Type Final 2 pourra sans doute assouvir vos envies. A vous de voir si la difficulté et les lacunes techniques peuvent gâcher le plaisir du challenge qu’il offre.