RoundGuard – You Spin me Round

Sorti en mars dernier, RoundGuard déboule en cette fin d’année avec une mise à jour de fin d’année. Pour sa toute première production le studio WonderBelly ne joue pas la carte de la simplicité. Plutôt que d’offrir un simple Puzzle Game, ils ont développé un titre qui bouffe sans ménagement à tous les râteliers : Rogue-Like, RPG, Puzzle Game et jeu de hasard. Quand on vous dit qu’il mélange les genres on ne vous ment pas !

Dans la pratique RoundGuard propose de piller les trésors disséminés dans les successions de salles d’un donjon, d’affronter un boss en bout de course et de tout perdre à la première mort venue. Voilà pour l’aspect rogue-like. Pour le cœur du jeu, il s’agit d’éliminer des ennemis dans différents tableaux en récupérant au passage de l’or, des potions de vie ou de mana. On tire un personnage sur des rangées d’items/adversaires à la manière d’un Puzzle Bobble qui va rebondir et tout détruire à la façon d’un vieux casse-brique comme Arkanoid. Petite subtilité, sinon le jeu aurait sans doute été trop fun. Les ennemis ne meurent pas forcément du premier coup et pire ils attaquent notre “héros” quand il vient au contact comme dans un RPG… donc. Si la jauge de vie baisse à chacune des confrontations, elle est – probablement – davantage entamée dès que notre boule-de-flipper-vivante atteint le bas du tableau en allant s’empaler sur une rangée de pointes acérées. Quant à l’aspect jeu de hasard, les tableaux font un peu penser à des tables de Pachinko. Ils sont truffés de bonus/malus, on loot de nouvelles armes, des pièces d’équipement ou des compétence – ou attaques spéciales – aléatoirement. Et toujours par hasard, on échappe parfois au contact des piques en atterrissant sur un coussin moelleux qui balaye automatiquement le bas du niveau à la manière de la raquette d’un Arkanoid. Difficile de s’étendre sur la réalisation. Disons que le rendu graphique est mignon et coloré, et que la chara-design semble tout droit sorti d’un petit cartoon. Visuellement sympathique mais pas vraiment destiné à faire cracher les poumons à nos consoles de dernière génération !

En l’état RoundGuard s’avère plutôt fun lors des premières parties, mais véritablement frustrant dès le premier GameOver ! À 15€, c’est cher payé !