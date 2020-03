BenQ Screenbar WiT – Un excellent éclairage pour votre bureau

BenQ propose ainsi le ScreenBar WiT, une barre LED qu’on peut aisément poser sur la partie supérieure de tout écran (moniteur ou TV) grâce à une pince simple mais efficace s’adaptant à l’épaisseur de la majorité des écrans sans les abîmer. D’une longueur de 45 cm, le ScreenBar WiT est de forme cylindrique qu’on n’a qu’à clipser sur la fixation. Avec un éclairage lumineux jusqu’à 500 lux avec la possibilité d’avoir un réglage automatique ou manuel ainsi que des réglages sur la température de la lumière, très rapidement, on réalise le confort qu’on a à s’en servir. Sa taille le destine à ceux qui utilisent des écrans de 24″ ou supérieur. Pour ceux qui ont des écrans plus petits, BenQ propose le ScreenBar Lite d’une longueur de 26cm parfait pour des écrans plus petits ou pour les ordinateurs portables.

Son alimentation est simplissime. Trouvez un port USB et c’est parti. Pas besoin d’alimentation secteur, votre ordinateur ou votre moniteur peut l’alimenter sans problème – s’il est capable de délivrer du 5V 1A ce qui est le cas majoritairement. Les réglages sont accessibles sur la partie supérieure du cylindre avec des touches sensibles au toucher. Pour ceux qui n’aiment pas les commandes tactiles sur la barre en elle-même, BenQ propose une version plus luxueuse et donc plus chère, la ScreenBar Plus, qui comprend un accessoire à poser sur le bureau. Celui-ci via quelques boutons et un potentiomètre pour faire varier l’intensité ou la températeur de la lumière.

Certains me demanderont, pourquoi utiliser un tel accessoire ? Tout simplement pour avoir un espace de travail bien éclairé et sans reflet contrairement à ce qu’on a souvent avec des lampes de bureau. Travaillant très souvent dans le noir, le ScreenBar WiT a changé ma vie. J’ai été très surpris par la qualité d’éclairage de mon bureau. Et pourtant je m’en sers posé sur un téléviseur 4K de 49″ qui me sert de moniteur informatique. Malgré la hauteur de ma TV, le ScreenBar WiT éclaire parfaitement et de manière bien diffuse une lumière agréable rendant mon bureau bien lisible. Le confort est indéniable dès les premières minutes d’utilisation. Très rapidement, on ne peut plus s’en passer. Plus besoin de lampe de bureau avec un tel éclairage d’où un gain de place sur votre table.

J’avoue avoir été très étonné de ne voir aucun reflet sur mon écran. La position du ScreenBar WiT est bien étudiée. Vous pouvez toutefois en modifier un peu l’angle d’environ plus ou moins 10° pour l’ajuster à votre convenance. Pour ceux qui aiment prendre de jolis photos de produits, je trouve que ce ScreenBar WiT éclaire plutôt bien les objets.

Un petit point qui aurait dû être pris en compte par BenQ. Avec son angle de positionnement trop réduit, on ne peut pas pointer vraiment la lumière sur notre visage. Dommage car la ScreenBar WiT aurait pu être une bonne solution pour celles et ceux qui font du stream sur Twitch, Mixer ou Youtube ou pour les vidéoconférences. Dans mon cas, compte tenu de la hauteur de mon écran et en bougeant un peu la pince, j’arrive à éclairer mon visage à peu près correctement. Mais si vous utilisez un moniteur 24″, cela risque d’être insuffisant.

Au final, BenQ propose un excellent produit qui remplit son office avec brio. Le prix n’est pas vraiment donné, 99€, mais un bon éclairage non encombrant est un bon investissement. Et avec un peu de bidouille, vous pourriez même vous en servir d’éclairage pour le livestream. Honnêtement, l’essayer c’est l’adopter. Moi, je ne m’en passe plus 😉