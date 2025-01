SNK annonce une bêta ouverte pour son futur Fatal Fury City of the Wolves

Si vous êtes un fan de jeux de baston, vous connaissez sans doute la série des Fatal Fury de SNK. Le nouvel opus arrive dans quelques mois et vous allez pouvoir y goûter avant.

SNK annonce la tenue d’une bêta ouverte de son Fatal Fury City of the Wolves sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro et PC. Cette bêta ouverte se déroulera du 20 février 9h au 24 février 2025 à 8h59.

Cette bêta permettra de découvrir le mode entraînement ainsi que des modes en ligne : matchs classés, matchs occasionnels et matchs en salle. Côté personnages, vous aurez le choix entre les 8 qui seront proposés dans cette bêta. SNK dévoilera la liste prochainement.

Comme vous pouvez vous y attendre, cette bêta va permettre aux développeurs d’obtenir le retour des joueurs et des tonnes de données pour améliorer le jeu en ligne avant la sortie du jeu.

En bref, si vous êtes intéressés, ajoutez cette bêta dans votre calendrier.

Fatal Fury City of the Wolves est prévu sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro et PC pour le 24 avril 2025.