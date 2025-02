Sony annonce un State of Play pour demain soir

Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs jours sur un nouveau livestream State of Play chez PlayStation. C’est donc confirmé.

Sony Interactive Entertainment annonce un State of Play pour demain mercredi 12 février à 23h heure française. Ce nouveau stream que vous pourrez regarder sur les chaînes Youtube et Twitch de PlayStation devrait durer plus de 40 minutes. Vous pourrez regarder le stream ici-même via le player Youtube ci-dessous.

Le stream devrait présenter de nombreux jeux prévus pour les PS5/Pro. La vidéo sera diffusée en anglais ou en japonais mais ne vous inquiétez pas, Playscope vous proposera pour sûr divers articles sur les projets présentés dans les heures qui suivront.

Rendez-vous donc demain soir à 23h pour voir tout cela de plus près.