Sony et Housemarque annoncent l’après Returnal avec Saros sur PS5

Les finlandais de Housemarque étaient restés silencieux depuis la sortie de Returnal sur PS5 puis sur PC. On sait maintenant ce qu’ils faisaient.

Sony a profité du State of Play d’hier soir pour dévoiler la toute première vidéo de teasing du prochain projet de son équipe finlandaise Housemarque. Si vous aviez aimé Returnal, vous allez sans doute devoir surveiller de près Saros prévu sur PS5 et PS5 Pro pour 2026.

Sous ce nom se cache un jeu d’action qui devrait reprendre l’approche de Returnal mais en passant l’action et la narration à un tout autre niveau dixit les développeurs. Saros va ainsi nous embarquer dans une colonie oubliée sur une planète nommée Carcosa. Dans le ciel de cette colonie se dévoile une éclipse particulièrement menaçante et mystérieuse.

Dans ce contexte, vous allez incarner Arjun Devraj, un puissant soldat Soltari, dont l’objectif est de retrouver une personne spécifique. Housemarque s’est adjoint les services de l’acteur Rahul Kohli pour incarner Arjun Devraj. D’autres personnages viendront étoffer l’univers de Saros.

Côté gameplay, Housemarque indique que Saros bénéficie d’un système de ressources et de progression permanente rendant chaque mort utile. Le joueur pourra alor choisir et améliorer de façon permanente son équipement que ce soit côté armes comme côté armure. Cela devrait être donc un système plus roguelite et moins frustrant. Le monde de Saros va toutefois changer avec chacune de vos morts de quoi rendre les combats toujours plus coriaces.

Housemarque prévoit évidemment de montrer bien plus de ce projet dans les mois à venir. En attendant, voici donc le tout premier teaser vidéo donnant une petite idée de l’univers et du protagoniste.

Saros est prévu sur PS5/Pro pour 2026.