The Blood of Dawnwalker, le nouveau projet du directeur de The Witcher 3

Quand des anciens de CD Projekt Red se lancent avec un nouveau studio, on est en droit de surveiller leurs projets. C’est le cas de The Blood of Dawnwalker, un nouveau action/RPG par l’un des créateurs de The Witcher 3.

Co-fondé par Konrad Tomaszkiewicz, directeur de The Witcher 3 Wild Hunt à l’époque où il travaillait chez CD Projekt Red, Rebel Wolves dévoile donc une toute première vidéo et donne les premières informations sur leur jeu d’action/RPG en cours de développement sur l’Unreal Engine 5. Prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC et édité par Bandai Namco, ce projet semble ambitieux et va nous embarquer dans un 14ème siècle alternatif où les seigneurs féodaux ont été renversé par de puissants vampires. Dans ce contexte fantastique, le joueur que vous êtes aurez comme objectif de sauver votre famille par tous les moyens.

Incarnant un Dawnwalker, mi-humain, mi-vampire en quelque sorte – nommé Coen, vous aurez que 30 jours pour sauver votre famille ou de le venger en semant la destruction sur votre passage. Compte tenu de son état, Coen présentera des compétences différentes de jour ou de nuit et impactera différemment les intrigues. A vous de choisir de vous battre vous l’humanité ou jouir des pouvoirs des ténèbres.

Ce titre fera partie d’une saga dark fantasy que prévoit l’équipe de Rebel Wolves. Avec un temps limité, il sera impossible de découvrir toutes les quêtes, toutes les histoires et tous les arcs narratifs du jeu. De ce fait, vous pourrez rejouer plusieurs fois au jeu pour tenter de tout découvrir.

La vidéo que je vous propose ci-dessous permet de découvrir l’introduction du jeu et se déroule quelques deux années avant le début de l’aventure.

Il va falloir attendre encore quelques mois avant d’en savoir plus puisque la première vidéo de gameplay ne sera montré que l’été prochain. Il n’y a d’ailleurs pas de date de sortie pour le moment non plus.

The Blood of Dawnwalker est prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC à une date non encore déterminée.