Trust Gaming GXT 970 Morfix – Une souris multi-fonctions accessible

Pour nombre d’entre nous et pendant des années, nous avons utilisé de simples souris pour jouer. Et honnêtement, dans l’ensemble cela marchait plutôt pas trop mal – excepté les saletés qui allaient se ficher sur les roulettes internes des souris et la boule qu’il fallait nettoyer également. Depuis, l’avènement des souris optiques ou laser ont plus ou moins réglé le problème tout en offrant une précision et une réactivité nettement supérieures. Si dans la majorité des cas, n’importe quel souris convient à peu près à un usage bureautique, les gamers ont commencé à atteindre des plafonds d’où l’apparition et la déferlante du matériel gaming ces dernières années. Souris avec une précision accrue, plus de réglages, éclairage RGB, plus de boutons, tous types ont été lancé par nombre de constructeurs. Et depuis peu, histoire d’adapter l’accessoire aux usages, on voit débarquer des souris multi-fonctions comme ce Trust Gaming GXT 970 Morfix.

Si de prime abord, cette souris optique pour droitier ressemble à tout autre modèle sur le marché, elle se distingue par un système de façades latérales qu’on peut aisément clipser via un simple système magnétique. L’intérêt ? Hé bien sur la façade de gauche, on peut placer une coque regroupant soit 3 boutons supplémentaires, soit 9 boutons supplémentaires. Si vous vous demandez à quoi cela peut bien servir c’est que vous n’êtes pas un gros gamer auquel cas ce produit n’est pas pour vous. 🙂

Pour les autres, vous avez déjà deviné que vous obtenez ainsi deux souris en un. Avec la façade trois boutons, la souris peut servir pour un usage bureautique/créatif en affectant les boutons latéraux à des fonctions spécifiques. Mais elle peut aussi servir pour des jeux type les FPS. On peut ainsi affecter ces boutons latéraux à divers fonctions dans un jeu (changement d’arme, accès à des mouvements spécifiques, etc.). Il suffit pour cela d’utiliser le logiciel gratuit à télécharger sur PC uniquement (pas de support côté Mac ou Linux malheureusement). De même avec la façade 9 boutons, la souris devient idéale pour les fans de RPG ou de MMORPG. Affectez vos sorts et vos actions à ces boutons là pour s’éviter de vous tordre les doigts sur le clavier pour accéder à la même chose. Le logiciel permet également de régler le rétroéclairage ou les différents préselections de DPI afin d’ajuster à la volée la précision de la souris en fonction de votre utilisation ou du jeu. Vous pouvez ainsi en créer jusqu’à 6 et étager les étager en DPI (allant de 200 à 10000 DPI). Ceux qui veulent aller plus loin peuvent même créer des macros pouvant lancer jusqu’à 168 actions en un seul clic. Cela requiert un peu de travail mais cela peut s’avérer très utile dans le travail et également dans les jeux pour certaines actions répétitives.

Trust est allé un peu plus loin en permettant également de changer la façade droite. Celle-ci n’offre aucun bouton supplémentaire mais juste une coque au design différent pour une autre prise en main. On peut ainsi y reposer l’annulaire ou l’auriculaire en fonction de votre façon de tenir une souris. Personnellement, je suis resté sur la façade standard. C’est un peu en fonction du feeling de chacun. Au moins on a le choix.

La Trust Gaming GXT 970 Morfix est une souris filaire. Pas de problématique de connexion sans fil avec la latence que cela implique. Avec son long câble tressé de 1.8m et son connecteur USB 2.0 au format USB-A, elle se connecte aisément sur n’importe quel PC de bureau ou portable. Comme vous pouvez vous y attendre, il n’y a donc aucune batterie intégrée puisque l’alimentation est assurée par l’USB.

A l’usage, la prise en main est confortable. La GXT 970 est de bonne taille et convient bien à des mains d’adultes. Les boutons clic gauche et droit sont agréables tout comme les boutons permettant de basculer entre les différentes réglages DPI ou même le bouton situé sur la molette. Cette dernière est crantée avec un défilement agréable et précis. Toutefois, contrairement à d’autres, il n’y a pas de mode non cranté pour laisser rouler la molette. Il est vrai que cela n’est pas utile dans un jeu, plus en usage bureautique/productivité ce qui n’est pas la cible principale de cette souris.

Toutefois, je regrette que les boutons sur la façade gauche ne soient pas d’aussi bonne qualité que ceux sur le dessus de la souris. Dommage que Trust n’ait pas soigné ce point. Peut-être que cela manquait d’espace ou tout simplement pour réduire le coût car au moins, sur ce point, la GXT 970 est tentante. En effet, elle est proposée à 50€ ce qui la rend accessible à la majorité des gamers quand les produits concurrents avoisinent voire dépassent allègrement les 100€.

Est-ce la souris parfaite en tous points pour un gamer? Non mais au prix proposé et compte tenu de la polyvalence offerte et de la qualité d’ensemble, elle conviendra au plus grand nombre et devrait améliorer le confort dans vos jeux favoris.