Capcom annonce le remaster d’Onimusha 2 Samurai’s Destiny

Pour préparer l’arrivée du tout nouveau Onimusha prévu pour 2026, Capcom a décidé de remasteriser un ancien volet histoire de faire patienter les fans.

Capcom a profité de son livestream pour annoncer le remaster d’Onimusha 2 Samurai’s Destiny. Sorti en 2002 sur la PlayStation 2, ce volet permettait de retourner dans l’univers dark fantasy du Japon médiéval. Le joueur que vous incarniez se nommait Jubei Yagyū dans des évènements se déroulant quelques 10 ans après le premier volet.

Curieusement, ce remaster probablement relativement basique est annoncé pour PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC. Ne vous attendez donc pas à des remasters spectaculaires mais plus à un boost de résolution à l’instar du remaster d’Onimusha Warlords déjà disponible sur les différents stores.

Toujours est-il que ce sera l’occasion de (re)découvrir ces anciens titres Onimusha avant de se lancer dans l’aventure inédite que prépare Capcom pour 2026 avec le futur Onimusha Way of the Sword sur PS5/Pro, XSX/S et PC.

Onimusha 2 Samurai’s Destiny est prévu sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour courant 2025.