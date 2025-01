Konami continue à puiser dans de vieux classiques avec Ninja Five-O

Quand on se nomme Konami, on a un sacré catalogue de titres remontant à plusieurs décennies. Et il y a de quoi faire pour les faire (re)découvrir.

Pour cette fois-ci, l’éditeur nippon se décide à ressortir un jeu d’action/plateforme Ninja Five-O. Avec d’autres ressorties comme Felix The Cat ou encore Rocket Knight Adventures Re-Sparked, Konami continue donc à puiser dans son catalogue de jeux. Mais curieusement – allez savoir pourquoi – l’éditeur semble s’intéresser à des titres qui n’étaient déjà pas de grands succès à leur époque au lieu de tenter de proposer d’autres grands classiques bien plus célèbres. Les voies de Konami sont impénétrables diront certains…

Toujours est-il donc que Konami nous ressort Ninja Five-O – plus connu dans nos contrées sous le nom de Ninja Cop – un jeu d’action/plateforme sorti en 2003 sur Gameboy Advance. Oui, oui, un jeu sur console portable proposé sur PS5/Pro, PS4/Pro, Switch et PC avec leurs écrans immenses, très haute résolution et ultra-modernes. Vous me feriez remarquer que si le remake est bon pourquoi pas. En cela, je vous rétorquerais qu’il ne s’agit pas d’un remake mais d’une simple adaptation (sans doute émulation) du titre originel. Autant dire que les fans de pixel-art vont pouvoir s’extasier.

On retrouve donc notre héros Joe Osugi, détective de métier basé dans la ville de Zipangu, cherchant à arrêter une organisation terroriste. A travers un jeu d’action/plateforme 2D des plus classiques, vous devrez les combattre grâce à votre katana et vos shuriken et utiliser votre grappin pour progresser à travers cinq missions composées de trois niveaux chacune et un combat de boss.

Ces versions bénéficient de quelques nouvelles fonctionnalités comme un mode contre-la-montre pour les fans de speedrun, la possibilité de sauvegarder et charger une partie à tout moment et la possibilité de rembobiner le jeu de 5s pour rattraper une bourde. Bref, tout ce que propose généralement un émulateur.

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur les stores respectifs des machines concernées.

Ninja Five-O sortira le 25 février 2025 sur PS5/Pro, PS4/Pro, Switch et PC (Steam).