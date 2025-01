Rode met à jour ses micros Rode Wireless Go avec une troisième génération

BLOC INFO Constructeur Rode Type Système de microphones sans fil ACHETEZ SUR AMAZON AMAZON

Rode est l’initiateur des systèmes de microphones sans fil avec ses Rode Wireless Go. Le fabricant australien sort la troisième génération d’un des références du genre.

Comme je ne cesse de vous le répéter, avoir un bon microphone pour vos contenus fait bien souvent déjà une bonne différenciation de vos productions par rapport à la foultitude d’autres créateurs de contenu. Et dans le domaine, un système de microphones sans fil est bien souvent la solution la plus pratique et la plus polyvalente pour un rendu général de qualité.

Rode met a jour donc son classique Rode Wireless Go avec une version modernisée. Il s’agit toujours d’un système de microphone sans fil avec une transmission 2.4 GHz avec une portée jusqu’à 260 mètres avec un récepteur et deux micros émetteurs. L’enregistrement peut se faire en 32bit flottant ce qui permet de ne pas devoir se soucier du niveau de volume modifiable à loisir en post production. C’est une des grandes nouveautés qui devraient faciliter la vie des vidéastes. Rode a également intégré une technologie Intelligent Gain Assist qui va automatiquement ajuster le niveau sonore pour ne pas faire saturer la prise de son sur votre caméra. Là encore, cela peut faciliter la vie. A noter que chaque émetteur peut enregistrer jusqu’à 40 heures d’audio dans leur mémoire ce qui peut sauver vos prises de vue en cas d’interférence entre les émetteurs et le récepteur. Ce dernier se branche tout simplement sur tout appareil ayant une entrée audio 3,5 mm comme bien des caméras.

De nouveaux meilleurs composants ont été intégré pour une meilleure capture sonore. Vous pourrez enregistrer vos deux émetteurs en deux pistes audio pour plus de flexibilité ou faire un mix. Si chaque émetteur possède un microphone, vous pouvez – comme dans les anciens modèles – y brancher vos propres micro-cravates sur la prise 3,5mm TRS pour plus de discrétion. Le boîtier des émetteurs reste en effet toujours aussi imposant et guère discret si on le clipse sur l’intervenant. Le récepteur a désormais aussi une prise casque pour pouvoir surveiller votre prise son si votre caméra n’en possède pas.

Le Rode Wireless Go Gen 3 peut être facilement configurable via l’application Rode Central sur mobile ou ordinateur (PC ou Mac). Ce système est compatible avec de nombreux autres produits de la marque comme les Rodecaster Pro II, Rodecaster Duo, Rodecaster Video, les Wireless Pro et l’Interview Pro.

Dernier point qui ravira les fans de couleur, outre les versions blanche et noire, le Rode Wireless Go Gen 3 aura droit à d’autres couleurs. Vous pourrez acheter des ensembles en rouge, vert, orange, pourpre, rose, bleu, cobalt et plus encore. Vous aurez l’embarras du choix.

Le Rode Wireless Go Gen 3 est d’ores et déjà disponible pour 299€.