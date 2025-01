Sega et Ryu Ga Gotoku annoncent un livestream Like a Dragon Direct pour aujourd’hui

Les livestreams sont devenus monnaie courante pour tenir les fans au courant des avancées. Cette fois-ci, le focus sera évidemment sur l’imminent Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii.

L’équipe de Ryu Ga Gotoku a sans doute trouvé la bonne recette et les bons processus pour être capable de produire autant de titres à la chaîne dans l’univers de Like a Dragon (ex-Yakuza). Pour le prochain titre, l’équipe part un peu dans un délire pirate.

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii va ainsi nous faire suivre les péripéties de Goro Majima aussi bien sur terre que sur mer dans une aventure qui se déroule après les évènements de Like a Dragon Infinite Wealth.

Le livestream sera l’occasion pour l’équipe de donner plus de détails sur ce projet qui ne va plus tarder à sortir puisque le titre est prévu pour le 21 février 2025 sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.

Le livestream aura lieu ce jeudi 9 janvier à 18h heure française sur les chaînes Youtube et Twitch de Sega. Vous pourrez également le suivre directement ci-dessous via le player Youtube.

Rendez-vous donc à 18h pour savoir ce que Sega nous réserve.