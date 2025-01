Sony confirme l’adaptation de jeux PlayStation sur le grand et le petit écran

PlayStation l’avait annoncé. L’objectif est de faire découvrir les franchises PlayStation à un plus large audience. Les séries TV et le cinéma sont deux moyens que Sony va continuer à utiliser.

Si vous êtes fan PlayStation, vous connaissez sans doute déjà l’adaptation en série TV de The Last of Us dont la seconde saison a été confirmé pour une diffusion en avril prochain. De même après une première saison, la série TV Twisted Metal reviendra dans une seconde saison dont la production est en cours de finition. Vous avez aussi sans doute pu regarder sur le grand écran l’adaptation d’Uncharted avec Tom « Spidey » Holland et Mark Wahlberg ou Gran Turismo. Mais d »autres jeux PlayStation sont en cours d’adaptation.

La première adaptation évoquée n’est pas une nouveauté puisqu’il s’agit d’un projet terminé. Il s’agit de l’adaptation cinématographique du jeu d’horreur Until Dawn. Le film sortira d’ailleurs très bientôt en avril prochain.

La conférence de Sony lors du CES 2025 permet également d’apprendre que Ghost of Tsushima va être adapté en anime en collaboration avec Aniplex. La série anime va s’intéresser au mode Légendes du jeu et non à l’intrigue générale. En effet, pour rappel, un film Ghost of Tsushima est d’ores et déjà en production avec à sa tête Chad Stahelski le réalisateur des John Wick. Il me tarde d’ailleurs de voir ce que cela peut donner.

Deux autres jeux ont été confirmé pour passer sur le grand écran. Le premier est Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games qui va aller tenter d’émerveiller les spectateurs des salles obscures. Le film semble reprendre les origines de la franchise et donc d’Aloy dans son périple. Pour le moment encore en pré-production, il n’y a encore rien à voir. On peut toutefois espérer qu’une reproduction en « live action » d’Horizon Zero Dawn pourrait être spectaculaire notamment avec les immenses robots animaux. Pour rappel, il avait été question d’une série sur Horizon Zero Dawn un temps avec une production avec Netflix mais le projet a semble-t-il capoté suite à une affaire d’harcèlement impliquant le créateur de la série même si officiellement aucune raison n’a été donné par Netflix quant à l’abandon (provisoire?) de ce projet.

L’autre titre à se voir adapté pour le grand écran sera tout simplement l’un des cartons de cette année à savoir Helldivers 2. Co-production entre PlayStation Productions et Sony Pictures, le projet est là aussi à ses débuts. Espérons que le film sera fidèle dans son humour, son essence à ce qui fait le succès du jeu à savoir son action débridée et son humour noir.

Toujours concernant PlayStation Studios, Sony travaille également sur une attraction immersive qui en est au stade du prototype. On y découvre une expérience inspirée par The Last of Us où un groupe de personne « jouera » entourés par des murs-écrans. Une telle technologie certainement inspirée par les technologies de plateaux virtuels de tournage pourrait ensuite s’adapter à plein d’autres jeux et évidemment plein d’autres thématiques. A voir comment une telle attraction peut voyager où s’il faudra obligatoirement aller dans une ville probablement américaine pour en profiter. Jetez un coup d’oeil sur la vidéo ci-dessous pour vous faire une idée. Pour sûr j’aimerais tester cela 😉