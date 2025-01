Testez The First Berserker Khazan avant sa sortie avec sa démo

Nexon prépare le lancement de sa prochaine production The First Berserker Khazan. Et pour convaincre quoi de mieux qu’une démo.

Les joueurs sur PS5/Pro, XSX/X, PS4/Pro, Xbox One/X et PC vont pouvoir télécharger la démo de The First Berserker Khazan à partir du jeudi 16 janvier en fin d’après-midi. Vous allez donc pouvoir découvrir ce jeu plus de deux mois avant sa sortie. On espère pouvoir vous proposer des vidéos de cette démo prochainement.

Pour rappel, The First Berserker Khazan est un action/RPG typé souls-like où vous allez incarner un général nommé Khazan accusé à tort de trahison et banni dans les montagnes. Et comme vous pouvez vous en douter, vous allez vouloir vous venger.

The First Berserker Khazan sortira le 27 mars 2025 sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.