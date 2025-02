8bitDo lance de nouvelles versions européennes de son clavier retro

BLOC INFO Fabricant 8bitDo Type Clavier mécanique ACHETEZ SUR Amazon

Après avoir lancé son clavier mécanique rétro en version Amérique du nord, le spécialiste des accessoires rétro 8bitDo confirme la sortie en Europe du dit clavier avec des looks spécifiques.

En effet, pour l’Europe, 8bitDo va proposer deux looks en fonction du territoire concerné. Si les anglais auront droit à un clavier reprenant le design du clavier du Commodore 64, les autres territoires européens dont le France auront droit à un design inspiré par les couleurs Nintendo. Dommage donc pour les nostalgiques comme moi du C64.

Le 8bitDo Retro Mechanical Keyboard est comme son nom l’indique un clavier mécanique compact puisque sans pavé numérique avec 87 touches avec des switchs Kailh Box. Compatible PC Windows et Android, il est utilisable en filaire via un câble USB, en Bluetooth et via une connexion sans fil 2.4 GHz avec son dongle intégré. Grâce au logiciel 8bitDo Ultimate Software v2, il est possible de programmer divers boutons avec n-key rollover.

En bonus, 8bitDo intègre dans le pack une unité de deux énormes boutons programmables, le 8bitDo Dual Super Button Unit. Ca peut être bien utile pour lancer des macros ou des raccourcis.

Le 8bitDo Retro Mechanical Keyboard est disponible dès à présent pour 100€ environ. Vous pouvez le trouver sur Amazon dès à présent.