Destiny 2 Hérésie a débuté avec l’acte 1

Bungie continue à étendre plus ou moins la vie de Destiny 2 avec du nouveau à moudre. L’épisode Hérésie et son acte 1 a ainsi débuté.

Nombre de gardiens vont donc pouvoir rempiler pour vous lancer à l’assaut des activités prévues sur ce nouvel épisode. Comme tout nouvel épisode et acte, vous allez avoir droit à une nouvelle histoire qui va nous renvoyer sur le célèbre et lugubre Cuirassé que les vétérans de Destiny 1 connaissent bien. Ce dernier est sous l’influence d’un nouvel écho. Il va falloir combattre les corrompus dans le Cuirassé afin de les empêcher d’envahir les planètes et les lunes du système solaire.

Ce nouvel épisode et acte présente également un nouvel artefact avec ses 25 mods à activer ainsi que nouvelles armes, de nouveaux équipements, de nouveaux ornements et autres accessoires.

Et n’oublions par un nouveau donjon nommé Dogme Fragmenté dont la course va débuter ce vendredi 7 février. Bon courage aux équipes qui vont tenter de le terminer en premier.

Destiny 2 Hérésie est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.