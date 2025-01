All Will Fall, un Sim City basé sur les lois de la physique

Le genre city builder où le joueur est convié à créer des mégapoles et les gérer a évolué depuis Sim City avec toujours plus de réalisme. Mais cette fois-ci, une équipe semble vouloir dépoussiérer le genre.

Sim City a lancé un genre qui a connu bien des variantes dont les plus récentes sont des titres comme Cities Skylines, Frostpunk 2, Anno 1800 ou encore les Tropico. Tous permettent de créer et gérer des villes ou des colonies avec plus ou moins de réalisme dans divers contextes.

Avec All Will Fall, l’équipe de All Parts Connected tente d’apporter une nouvelle pierre à l’édifice. Dans ce titre, le joueur que vous êtes allez devoir construire une structure toujours plus grande pour héberger les survivants dans un monde post-apocalyptique submergé par les eaux. A vous d’empiler diverses structures pour améliorer votre colonie, y optimiser l’efficacité des installations. Attention toutefois à respecter les lois de la physique si vous ne voulez pas voir votre colonie s’effondrer comme un château de cartes.

Outre l’aspect construction, il faudra aussi diriger votre colonie en gérant les besoins des diverses factions (navigateurs, ingénieurs, ouvriers). A vous de trouver un équiliber pour faire progresser votre colonie ou jouez les dictateurs. Quelle que soit votre direction, il faudra évidemment accepter aussi les conséquences de vos actes et de vos décisions. Il faudra également organiser des expéditions, faire face à diverses menaces et débloquer divers scénarios et défis pour établir de nouvelles colonies.

Si le jeu vous intéresse, sachez qu’un playtest ouvert est actuellement disponible sur Steam jusqu’au 31 janvier.

All Will Fall est prévu pour courant 2025 sur PC.