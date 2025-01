Immergez-vous dans l’univers des Schtroumpfs avec The Smurfs Flower Defense

Après Operation Wolf, voici donc un nouveau VR issu de l’éditeur français Microids. Cette fois-ci, on va avoir droit à une nouvelle aventure pour les Schtroumpfs.

Microids annonce le lancement en mai prochain de The Smurfs Flower Defense (qu’on pourrait traduire en français par Les Schtroumpfs La Défense des Fleurs en VR). Développé par le studio Kalank Games, il s’agira d’un jeu de type tower defense en réalité virtuelle ou réalité mixte prévu sur Meta Quest 3.

La petite intrigue met en scène la fée Feuille s’apprêtant à célébrer la magie de la Nature avec les Schtroumpfs. Seul hic, Gargamel va venir gâcher les festivités et capturer les Schtroumpfs. A vous d’entrer dans le monde créé par Peyo pour tenter de sauver les petits lutins bleus.

Pour cela, vous allez devoir construire des tours de défense et activer des mécanismes dans votre propre environnement puisque le jeu se déroule en réalité virtuelle ou réalite mixte. A vous de saisir les Schtroumpfs pour les placer au bon moment au bon endroit de manière stratégique. Vous pourrez alterner entre la Schtroumpfette, Tempête, le Schtroumpf à lunettes ou le Schtroumpf Farceur et profiter de leurs pouvoirs. En tout, vous aurez 20 Schtroumpfs à libérer dans divers lieux emblématiques de la saga et devrez affronter trois boss (Gargamel, Azraël et Cracoucass). Pour ceux qui veulent du challenge, un mode hard est également prévu.

The Smurfs Flower Defense est prévu sur Meta Quest 3 pour mai 2025.