Amazon Prime Gaming – Les jeux gratuits de février 2025

Les abonnés Prime chez Amazon ont droit à des tonnes de jeux PC gratuits tous les mois. Ca sera encore le cas pour ce mois de février 2025.

Si vous avez un PC et voulez accéder à une large bibliothèque de jeux gratuits, l’abonnement Amazon Prime est une bonne solution – surtout qu’il donne accès également à Prime Video, Prime Music et plus encore. Tous les mois le géant américain propose à ses abonnés des tas de jeux gratuits à récupérer sur divers stores numériques – généralement Amazon Games App, GOG et Epic Games Store.

Pour ce mois de février 2025, la liste est plutôt imposante avec des titres plutôt sympas qui – même s’ils ne sont pas de toute fraîcheur – pourraient vous amuser des heures durant avec une excellente variété de genres.

Voici la liste de ce mois de février 2025 :

Maintenant Disponible BioShock Infinite Complete Edition [GOG Code] – Endetté auprès des mauvaises personnes et sa vie étant en jeu, le vétéran de la cavalerie américaine et désormais tueur à gages, Booker DeWitt, a la possibilité d’effacer son ardoise. Pour cela, il doit sauver Elizabeth, une mystérieuse jeune fille emprisonnée depuis l’enfance et enfermée dans la ville volante de Columbia.

– Endetté auprès des mauvaises personnes et sa vie étant en jeu, le vétéran de la cavalerie américaine et désormais tueur à gages, Booker DeWitt, a la possibilité d’effacer son ardoise. Pour cela, il doit sauver Elizabeth, une mystérieuse jeune fille emprisonnée depuis l’enfance et enfermée dans la ville volante de Columbia. Maintenant Disponible Surf World Series [Amazon Games App] – Les joueurs pourront découvrir le frisson des figures et des vagues monstrueuses dans 5 spots de surf légendaires. Il devront maîtriser leurs mouvements à travers 44 défis en solo ou encore affronter en ligne jusqu’à 15 autres joueurs dans 3 modes de jeu différents pour devenir une légende du surf.

– Les joueurs pourront découvrir le frisson des figures et des vagues monstrueuses dans 5 spots de surf légendaires. Il devront maîtriser leurs mouvements à travers 44 défis en solo ou encore affronter en ligne jusqu’à 15 autres joueurs dans 3 modes de jeu différents pour devenir une légende du surf. Maintenant Disponible AK-xolotl: Together [Epic Games Store] – Deux armes valent toujours mieux qu’une. Dans le mode coopératif local d’AK-xolotl, les joueurs affrontent des hordes d’ennemis, partagent des bonus épiques et franchissent les niveaux en tant que duo mortel d’axolotls armés jusqu’aux dents.

– Deux armes valent toujours mieux qu’une. Dans le mode coopératif local d’AK-xolotl, les joueurs affrontent des hordes d’ennemis, partagent des bonus épiques et franchissent les niveaux en tant que duo mortel d’axolotls armés jusqu’aux dents. Maintenant Disponible Sands of Aura [Epic Games Store] – Sands of Aura est une aventure en monde ouvert qui se déroule dans un monde enfoui sous une mer de sable. Le joueur devra naviguer à travers les mers de sable pour redonner vie à un monde mourant dans une expérience inoubliable qui allie une histoire captivante et des combats impitoyables, dignes d’un souls.

– Sands of Aura est une aventure en monde ouvert qui se déroule dans un monde enfoui sous une mer de sable. Le joueur devra naviguer à travers les mers de sable pour redonner vie à un monde mourant dans une expérience inoubliable qui allie une histoire captivante et des combats impitoyables, dignes d’un souls. Maintenant Disponible The Talos Principle: Gold Edition [GOG Code] – Comme s’il se réveillait d’un profond sommeil, le joueur se retrouve dans un monde étrange et contradictoire, fait de ruines anciennes et de technologie avancée. Chargé par son créateur de résoudre une série d’énigmes de plus en plus complexes, il devra décider s’il a la foi ou s’il se pose les questions difficiles : Qui est-il ? Quel est son but ? Et que compte-t-il faire ?

– Comme s’il se réveillait d’un profond sommeil, le joueur se retrouve dans un monde étrange et contradictoire, fait de ruines anciennes et de technologie avancée. Chargé par son créateur de résoudre une série d’énigmes de plus en plus complexes, il devra décider s’il a la foi ou s’il se pose les questions difficiles : Qui est-il ? Quel est son but ? Et que compte-t-il faire ? 13 Février Stunt Kite Party [Amazon Games App] – Stunt Kite Party est un jeu familial solo ou multijoueur en coopération, avec un scénario captivant et de nombreux modes de jeu amusants.

– Stunt Kite Party est un jeu familial solo ou multijoueur en coopération, avec un scénario captivant et de nombreux modes de jeu amusants. 13 Février Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte [GOG Code] – Avec son équipe de choc et l’aide du SchtroumpfoMix, le joueur devra libérer le village des Schtroumpfs de l’emprise de la Pierre Verte !

– Avec son équipe de choc et l’aide du SchtroumpfoMix, le joueur devra libérer le village des Schtroumpfs de l’emprise de la Pierre Verte ! 13 Février Hardspace: Shipbreaker [Epic Games Store] – Équipé d’une scie-laser de pointe, le joueur devra sculpter et découper des vaisseaux spatiaux pour récupérer des matériaux précieux. Il lui faudra améliorer son équipement pour décrocher des contrats plus lucratifs et payer sa dette d’un milliard de crédits à LYNX Corp !

– Équipé d’une scie-laser de pointe, le joueur devra sculpter et découper des vaisseaux spatiaux pour récupérer des matériaux précieux. Il lui faudra améliorer son équipement pour décrocher des contrats plus lucratifs et payer sa dette d’un milliard de crédits à LYNX Corp ! 13 Février Lysfanga: The Time Shift Warrior [Epic Games Store] – Le destin du royaume dépend entièrement du joueur… du joueur… et du joueur. En remontant le temps pour créer des clones de son passé, il combattra avec sa propre armée. En devenant légion, le joueur triomphera de hordes de monstres pour sauver Antala dans ce jeu de Hack’N’Slash avec une touche tactique.

– Le destin du royaume dépend entièrement du joueur… du joueur… et du joueur. En remontant le temps pour créer des clones de son passé, il combattra avec sa propre armée. En devenant légion, le joueur triomphera de hordes de monstres pour sauver Antala dans ce jeu de Hack’N’Slash avec une touche tactique. 13 Février Dark Sky [GOG Code] – Dark Sky est un RPG de deckbuilding aux combats tactiques et au système d’amélioration des cartes varié. Le joueur devra former un groupe, personnaliser son deck et exploiter des synergies pour prendre le dessus lors des combats afin de résoudre le mystère d’une catastrophe planétaire.

– Dark Sky est un RPG de deckbuilding aux combats tactiques et au système d’amélioration des cartes varié. Le joueur devra former un groupe, personnaliser son deck et exploiter des synergies pour prendre le dessus lors des combats afin de résoudre le mystère d’une catastrophe planétaire. 20 Février Wolfenstein: Youngblood [Xbox and PC via Microsoft Store Code] – Wolfenstein : Youngblood est la première aventure coopérative moderne de Wolfenstein. Dix-neuf ans après les événements de Wolfenstein II, BJ Blazkowicz a disparu après une mission dans le Paris occupé par les nazis. Après des années d’entraînement auprès de leur père, les filles jumelles de BJ, Jess et Soph Blazkowicz, sont forcées de passer à l’action. Remarque : l’offre Wolfenstein : Youngblood est disponible uniquement dans les régions Prime Gaming où le jeu est également proposé via le Microsoft Store. Les offres Prime Gaming peuvent parfois varier d’une région à l’autre. Consultez le site primegaming.com pour plus de détails.

– Wolfenstein : Youngblood est la première aventure coopérative moderne de Wolfenstein. Dix-neuf ans après les événements de Wolfenstein II, BJ Blazkowicz a disparu après une mission dans le Paris occupé par les nazis. Après des années d’entraînement auprès de leur père, les filles jumelles de BJ, Jess et Soph Blazkowicz, sont forcées de passer à l’action. 20 Février El Hijo – A Wild West Tale [Epic Games Store] – El Hijo – A Wild West Tale est un jeu de furtivité passionnant inspiré des westerns spaghetti, dans lequel le joueur suit un jeune garçon dans sa quête pour retrouver sa mère.

– El Hijo – A Wild West Tale est un jeu de furtivité passionnant inspiré des westerns spaghetti, dans lequel le joueur suit un jeune garçon dans sa quête pour retrouver sa mère. 20 Février Colt Canyon [GOG Code] – Colt Canyon est un jeu de tir en pixel art 2D dans lequel le joueur contrôle un cow-boy, ou l’un des nombreux autres personnages à débloquer, dont la mission est de sauver sa partenaire kidnappée des mains de bandits impitoyables. Muni de son fusil et de TNT, il devra se frayer un chemin dans un canyon hostile rempli de trésors cachés, d’armes, d’obstacles et de toutes sortes de racailles assoiffées de sang.

– Colt Canyon est un jeu de tir en pixel art 2D dans lequel le joueur contrôle un cow-boy, ou l’un des nombreux autres personnages à débloquer, dont la mission est de sauver sa partenaire kidnappée des mains de bandits impitoyables. Muni de son fusil et de TNT, il devra se frayer un chemin dans un canyon hostile rempli de trésors cachés, d’armes, d’obstacles et de toutes sortes de racailles assoiffées de sang. 20 Février Republic of Jungle [Epic Games Store] – Dans un jeu communautaire pour 5 à 10 joueurs, un groupe secret de leakers déstabilise le président Puma et ses loyalistes en gagnant leur confiance et en divulguant leurs affaires confidentielles aux médias.

– Dans un jeu communautaire pour 5 à 10 joueurs, un groupe secret de leakers déstabilise le président Puma et ses loyalistes en gagnant leur confiance et en divulguant leurs affaires confidentielles aux médias. 20 Février Royal Romances: Cursed Hearts Collector’s Edition [Legacy Games Code] – Un prince noble aspire à la main d’une belle princesse. Ensemble, ils affrontent le mal et leurs familles, découvrent des secrets sombres et s’efforcent de se ménager un moment l’un pour l’autre.

– Un prince noble aspire à la main d’une belle princesse. Ensemble, ils affrontent le mal et leurs familles, découvrent des secrets sombres et s’efforcent de se ménager un moment l’un pour l’autre. 27 Février Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut [GOG Code] – Le joueur incarne Adam Jensen, un ancien spécialiste du SWAT qui a été choisi pour superviser les besoins en défense de l’une des entreprises de biotechnologie les plus expérimentales d’Amérique. Son travail consiste à protéger les secrets de l’entreprise, mais lorsqu’une équipe d’agents secrets s’introduit dans l’entreprise et tue les scientifiques qu’il était censé protéger, tout ce qu’il pensait savoir sur son travail change.

– Le joueur incarne Adam Jensen, un ancien spécialiste du SWAT qui a été choisi pour superviser les besoins en défense de l’une des entreprises de biotechnologie les plus expérimentales d’Amérique. Son travail consiste à protéger les secrets de l’entreprise, mais lorsqu’une équipe d’agents secrets s’introduit dans l’entreprise et tue les scientifiques qu’il était censé protéger, tout ce qu’il pensait savoir sur son travail change. 27 Février Night Reverie [Amazon Games App] – Night Reverie est un jeu de puzzle/aventure dans lequel un enfant doit résoudre le mystère qui se cache derrière la déformation de sa maison. Ainsi, le joueur devra explorer des environnements remplis d’énigmes et découvrir d’étranges créatures vivant dans la maison afin de percer à jour le mystère de ce qui s’apparente à un étrange cauchemar.

– Night Reverie est un jeu de puzzle/aventure dans lequel un enfant doit résoudre le mystère qui se cache derrière la déformation de sa maison. Ainsi, le joueur devra explorer des environnements remplis d’énigmes et découvrir d’étranges créatures vivant dans la maison afin de percer à jour le mystère de ce qui s’apparente à un étrange cauchemar. 27 Février Sine Mora EX [Amazon Games App] – Sine Mora EX est un jeu de tir à défilement latéral qui offre un défi unique, où le temps est le facteur ultime. Sine Mora EX est un superbe shoot’em up proposant à la fois un mode Histoire qui tisse un récit excessif et un mode Arcade.

– Sine Mora EX est un jeu de tir à défilement latéral qui offre un défi unique, où le temps est le facteur ultime. Sine Mora EX est un superbe shoot’em up proposant à la fois un mode Histoire qui tisse un récit excessif et un mode Arcade. 27 Février Redemption Reapers [Epic Games Store] – Déferlant soudainement sur le monde, les macabres armées des Mors ravagent nations après nations, ne laissant que les ruines de l’humanité sur son passage. Dans les forces qui résistent aux Mors, se trouve un petit groupe de mercenaires connu sous le nom de la Brigade du Faucon Cendré.

– Déferlant soudainement sur le monde, les macabres armées des Mors ravagent nations après nations, ne laissant que les ruines de l’humanité sur son passage. Dans les forces qui résistent aux Mors, se trouve un petit groupe de mercenaires connu sous le nom de la Brigade du Faucon Cendré. 27 Février Yes, Your Grace [GOG Code] – Dans ce RPG de gestion d’un royaume, des pétitionnaires arrivent dans la salle du trône à chaque tour pour vous demander conseil et assistance. Le joueur devra décider s’il veut les aider à résoudre leurs problèmes ou s’il veut conserver ses ressources pour des questions plus importantes.

L’abonnement Prime Gaming donne également accès au service de cloud gaming d’Amazon, Amazon Luna. Ce mois-ci, les abonnés pourront jouer aux jeux suivants via le cloud :

Les autres titres disponibles de manière régulière sur Amazon Luna sont :

Evidemment comme tout service de cloud gaming, vous avez intérêt à avoir une bonne connexion fibre pour pleinement en profiter.