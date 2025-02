Sennheiser lance un nouveau casque pour les audiophiles

BLOC INFO Fabricant Sennheiser Type Casque audio ACHETEZ SUR AMAZON

Que ce soit pour l’écoute musicale, le gaming ou pour un travail de création musicale ou vidéo, un bon casque audio est une excellente solution. Et Sennheiser a de quoi satisfaire le plus grand nombre.

Le constructeur annonce ainsi son nouveau casque circum auriculaire ouvert, le HD 505. Grâce à ses transducteurs de 120 ohms, il offre une réponse en fréquence de 12 à 38500 Hz pour une reproduction sonore annoncée comme d’une grande précision et d’une grande fidélité avec des basses dynamiques et profondes, des mediums naturels et des aigus pour un maximum de clarté. C’est donc un point intéressant aussi bien pour l’écoute musicale, pour le gaming ou pour tout travail nécessitant un monitoring de qualité pour un bon mixage (création musicale, montage vidéo, etc.).

A l’instar de sa série HD 500, le HD 505 bénéficie d’un design soigné avec des matériaux de qualité pour un maximum de confort. Vous aurez ainsi un arceau en similicuir avec des coques d’écouteurs en maillage métallique pour un poinds de seulement 237 grammes. Le casque est livré avec un câble amovible de 1,8 mètres et un adaptateur. Modulaire, il sera facile de remplacer facilement sans outils les câbles ou les coussinets.

Le Sennheiser HD 505 est disponible dès à présent pour 280€ environ. Vous pourrez le trouver sur Amazon avec notre lien affilié.