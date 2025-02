Bandai Namco ouvre les précommandes et confirme la date de sortie d’Elden Ring Nightreign

Le spin-off multijoueur d’Elden Ring annoncé il y a quelques temps a enfin une date de sortie et c’est pour bientôt.

Un peu sorti de nulle part cet Elden Ring Nightreign reprend l’univers du précédent jeu mais modifie son gameplay et sa structure. En effet Elden Ring Nightreign va proposer aux joueurs de se lancer en solo ou jusqu’à 3 en coopération et de tenter de survivre trois jours pour tenter de vaincre un des Seigneurs nocturnes. Vous aurez le choix parmi huit Nocturnes disponibles chacun ayant ses propres capacités. Le concept semble mêler à la fois l’action/RPG d’un Elden Ring mêlé avec de la survie et un peu de roguelite. Ainsi même en cas d’échec, vous remporterez des reliques de quoi personnaliser et améliorer votre personnage pour augmenter vos chances de réussite lors de futurs « runs ».

Pour les impatients, Bandai Namco a d’ores et déjà ouvert les précommandes et va proposer plusieurs éditions :

Édition Standard (digital sur toutes les plateformes, ou physique uniquement sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Comprend le jeu de base (les versions physiques d’ELDEN RING NIGHTREIGN ne sont disponibles que pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S)

Édition Deluxe (digitale)

Comprend l’édition Standard

DLC

Artbook digital

Bande son digitale

Seekers Edition (physique uniquement sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Comprend l’édition Deluxe

Steelbook

Édition Collector (physique sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam pour PC)

Comprend l’édition Deluxe

Statue du Rôdeur ~25 cm

Steelbook

Artbook (40 pages)

8 cartes des Nocturnes

Mieux encore, pour les fanatiques d’Elden Ring et collectionneur fortuné, Bandai Namco prévoit de proposer le casque du personnage du Rôdeur. Il s’agira d’une réplique taille réelle du casque en série limitée à 9999 pièces avec un certificat d’authenticité. A noter que ce casque est vendu seul sans le jeu.

Elden Ring Nightreign sortira le 30 mai 2025 sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.