Découvrez le début de l’Amerzone Le Testament de l’Explorateur jusqu’en 4K

Plus de 25 ans après, Microids a décidé de proposer un remake de ce jeu d’aventure point & click créé par le défunt Benoît Sokal. Jetons-y un coup d’oeil.

Jeu d’aventure en point & click dans la plus pure tradition, L’Amerzone Le Testament de L’Explorateur est un remake du titre du même nom sorti en mars 1999 sur PC, Mac et PlayStation. Cette aventure en vue totalement subjective nous fait (re)découvrir un univers issu de l’imagination de Benoît Sokal où on incarne un journaliste embarqué dans un périple qui lui fera explorer l’Amerzone, un pays guère connu, à la recherche de l’oeuf des Oiseaux Blancs.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version tournant sur PS5 Pro en mode performance et tiré de la démo actuellement disponible. Si le jeu est visuellement réussi, les performances ne sont pas extraordinaires. Evidemment sur ce type de jeu, ce n’est pas très gênant sauf d’un point de vue purement esthétique. Espérons que le jeu final bénéficiera de patch pour améliorer la performance. L’interface et le gameplay sont somme toute très classique et plutôt jouable même au pad. Il est évident toutefois que jouer à la souris est certainement le plus naturel, chose possible sur la version PC.

L’Amerzone Le Testament de l’Explorateur est prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC pour le 24 avril 2025.