Bandai Namco prépare le portage de One Piece Pirate Warriors 4 sur PS5/Pro et XSX/S

Plus de quatre années après la sortie de One Piece Pirate Warriors 4 sur les consoles de la précédente génération, Bandai Namco se décide enfin à proposer une version native sur les consoles de la génération actuelle.

Développé par Omega Force de Koei Tecmo, ce One Piece Pirate Warriors 4 reprenait le bon vieux concept des Dynasty Warriors transposé dans l’univers de la bande à Luffy. Il offrait ainsi un jeu d’action plutôt jouissif, bien bourrin même si un minimum de tactique était utile.

Sorti il y a presque cinq ans désormais sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC, c’est donc au tour des PS5/Pro et XSX/S de bénéficier d’une version native de One Piece Pirate Warriors 4. Cette version va évidemment bénéficier également de tous les DLC sortis depuis le lancement mais va aussi bénéficier d’un brin de nouveauté. En effet les fans pourront voter pour les personnages qui pourraient faire leur apparition dans ces versions nouvelle génération du jeu. Il suffit de vous connecter avec votre Bandai Namco ID sur le site officiel ou en créer un si vous n’en avez pas. Vous pourrez alors participer à un sondage et choisir trois personnages parmi une longue liste proposée tirés de divers arcs de la saga.

Bandai Namco n’a pas pour le moment donné le moindre détail technique sur ces portages. On peut toutefois espérer une montée en résolution et de meilleures performances.

One Piece Pirate Warriors 4 est prévu sur PS5/Pro et XSX/S courant 2025. Il est déjà disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.