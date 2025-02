Bungie évoque l’arrivée de l’acte I d’Hérésie pour son Destiny 2

Les épisodes et les actes se suivent histoire de maintenir la communauté de Destiny 2 active. Bungie prépare le lancement du prochain épisode.

Nommé Hérésie, ce nouvel épisode va débuter avec l’acte I dès le 4 février prochain – mardi prochain au reset hebdomadaire. L’intrigue va nous faire retourner sur le fameux Cuirassé que les vétérans de Destiny premier du nom ont bien souvent écumé de long en large. L’acte 1 verra aussi le retour de certains personnages amis ou ennemis familiers avec la découverte d’un nouvel écho sur lequel enquêter.

Histoire de justifier de rempiler, les gardiens vont avoir une nouvelle activité nommée Les Tréfonds à découvrir avec à la clé de nouvelles armes et armures ainsi qu’avec de nouveaux aspects de doctrine.

L’autre annonce concerne l’arrivée d’ornements reprenant des personnages de l’univers Star Wars. Hé oui, il aura fallu plus de 10 ans pour qu’on puisse voir enfin du Star Wars dans Destiny 2 grâce à la collaboration entre Bungie et Lucasfilm Games. Ces ornements vont certainement devenir populaires et permettront de transformer votre gardien en des soldats ou la garde royale de l’Empire.

Destiny 2 Hérésie débute le 4 février 2025 sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.