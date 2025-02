Feral Interactive adapte Lara Croft and the Guardian of Light sur mobiles

Les spécialistes du mobile et de l’adaptation sur machines Apple de Feral Interactive s’intéressent cette fois-ci à un jeu d’action/aventure de l’époque PS3, Xbox360.

En effet, Lara Croft and the Guardian of Light fut lancé sur les PS3, Xbox360 et PC en 2010. Une version iOS avait également été lancé la même année avec une version Android en 2012. Mais ces versions étaient des versions allégées de ce qu’on trouvait sur consoles et PC compte tenu des performances des smartphones de l’époque. Cette fois-ci, Feral Interactive va donc proposer un portage plus fidèle sur iOS et Android et profiter de la puissance des smartphones modernes pour proposer un jeu fidèle au titre originel.

Pour rappel, Lara Croft and the Guardian of Light est un jeu en vue isométrique qui nous permettait de suivre notre belle anglaise dans une aventure inédite. Le jeu combine à la fois la résolution de puzzles avec des combats plutôt intenses à l’arme à feu ainsi que de la plateforme. Lara devra arrêter les plans d’un certain Xototl, le dieu de la mort dans la jungle mexicaine.

Cette version sera donc un portage sans compromis du titre originel mais avec quelques adaptations notamment des contrôles. Il sera ainsi possible de personnaliser les contrôles sur l’écran tactile de votre smartphone ou alors tout simplement jouer via un pad compatible – ce qui reste tout de même le plus agréable.

Lara Croft and the Guardian of Light sera disponible sur iOS et Android sur leurs stores respectifs à partir du 27 février 2025.