Exoborne bientôt en playtest sur Steam

Les suédois de Sharkmob travaillent d’arrache-pied sur leur nouveau projet, Exoborne. Pour soigner le titre, une phase de test est prévue pour le mois prochain.

Les fans de shooter tactique comme votre serviteur vont avoir du nouveau à moudre dans les prochains mois. Exoborne semble plutôt séduisant à en juger par les vidéos déjà dévoilées. On va pouvoir juger sur pièces très bientôt puisque l’équipe de développement suédoise Sharkmob a décidé de proposer une petite bêta du 12 au 17 février prochain pour les joueurs sur PC sur Steam. Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’une bêta fermée, il va falloir aller sur la page officielle du jeu sur Steam et s’inscrire pour espérer avoir une clé d’accès.

Pour rappel, Exoborne nous embarque dans un futur proche où la Terre a été ravagé par les forces de la nature. Survivant, vous faites partie des Reborn, des rebelles se battant pour récupérer des ressources. Grâce à leurs exo-squelettes, les Exo-Rigs, ces combattants vont devoir affronter bien plus que la nature et ses conditions météo extrêmes. Ils auront à faire face à d’autres factions pour survivre dans un jeu au gameplay PvPvE. Voici un peu plus de détail sur ce qui va attendre les futurs joueurs :

Les forces de la nature : Affrontez le chaos élémentaire dans un monde où les forces mortelles de la nature modifient constamment les conditions de chaque combat.

Exo-Rigs : Débloquez de puissantes capacités de combat et de mouvement pour parcourir un environnement accidenté. Des combinaisons stratégiques d’Exo-Rigs et de mods permettent aux joueurs d’exploiter les forces féroces de la nature à leur avantage.

Exploration verticale : Naviguez dans un monde sens dessus dessous qui propose une verticalité sans précédent pour toujours plus de possibilités d’exploration et de combat.

Récupération et personnalisation : Adaptez-vous et survivez avec votre propre style de jeu grâce à la possibilité de récupérer des ressources, de faire du commerce et de personnaliser votre équipement. La progression permet de débloquer de nouveaux équipements pour adapter votre Rig à votre style de jeu.

Événements publics dynamiques : Participez à des missions épiques et à des événements publics qui offrent des défis et des récompenses inégalés.

Extraire du butin : les joueurs décident s’ils veulent risquer le tout pour le tout pour obtenir de meilleures récompenses ou jouer la sécurité.

Une narration évolutive : Plongez dans une histoire palpitante et évolutive, préparant le terrain pour les futures mises à jour de contenu et dévoilant les mystères du monde d’Exoborne.

Exoborne est prévu sur PC mais aussi sur PS5/Pro et XSX/S courant 2025.