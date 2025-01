Découvrez une vidéo de gameplay d’Assetto Corsa Evo jusqu’en 4K

L’accès anticipé à la très attendue simulation automobile des italiens de Kunos Simulazioni est disponible. C’est l’occasion d’avoir un avant-goût de ce que réserve Assetto Corsa Evo.

Je suis un fan de pilotage automobile et donc de sim racing – plutôt sur piste qu’en rallye d’ailleurs. J’ai écumé pas mal la saga Gran Turismo notamment Gran Turismo 7 mais aussi Assetto Corsa Competizione. Alors lorsque Kunos Simulazioni a annoncé le nouvel opus de la série, je me devais d’y jeter un coup d’oeil.

De prime abord, ce titre s’inscrit plus dans la lignée du premier Assetto Corsa que de l’opus Competizione avec une approche plus pour ceux qui aiment piloter/conduire que pour les fanatiques des courses de compétition groupe 2-3-4. Pour l’instant, en tant que version en accès anticipé, le jeu est encore relativement succinct en contenu mais cela permet déjà de se faire une petite idée.

Le moteur physique du jeu semble déjà bien au point. Il va toutefois nécessiter de la part des pilotes en herbe un peu d’entraînement pour bien maîtriser chaque bolide. L’IA des adversaires est pour le moment un peu aux fraises entre méga erreurs et collisions à gogo. Techniquement, c’est plutôt pas mal même si ce n’est pas le jeu le plus spectaculaire visuellement. La vidéo ci-dessous est ainsi capturée en 4K réglages graphiques en Ultra avec DLSS/DLAA et ça tourne généralement dans les 60 images/seconde sans trop de problème voire au-delà. Par contre, j’ai quand même décelé quelques problèmes de frame pacing mais on va pardonner l’équipe qui a encore de longs mois pour peaufiner leur bébé.

La configuration PC utilisée est la suivante :

Mon pilotage sur cette vidéo est un peu chaotique car j’ai joué au pad. Oui je sais, c’est absurde mais je n’avais pas encore eu le temps de remonter mon setup volant/pédalier. Le jeu au pad reste vraiment difficile car manquant de précision et de sensation. Je vous recommande donc très vivement d’avoir un volant/pédalier pour profiter de ce jeu qui s’annonce excellent si les développeurs parviennent à garder le cap et à l’enrichir avec plein de contenus – ce qui est évidemment prévu.

Je tâcherais de vous proposer d’autres vidéos – avec un pilotage au volant cette fois – pour que vous puissiez avoir une idée de ce que le jeu propose par ailleurs avec d’autres voitures et d’autres circuits.

Bon visionnage !

Assetto Corsa Evo est prévu sur PC pour l’automne 2025. Les versions PS5/Pro et XSX/S sortiront à une date ultérieure.