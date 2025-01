Fanatec dévoile son châssis simracing, le Cockpit ClubSport GT

Connu pour son matériel sim racing avec des moteurs, des volants et des pédaliers, Fanatec va ajouter les châssis à son offre avec le Cockpit ClubSport GT.

Désormais filiale de Corsair, Fanatec va continuer son expansion avec un châssis pour les fans de sim racing. Nommé Cockpit ClubSport GT, ce châssis tubulaire personnalisable est proposé en 2 coloris (blanc et noir). Grâce à sa conception, ce châssis permet de facilement l’ajuster à l’usage et à l’utilisateur sans nécessiter d’outil.

Ainsi l’assise est ajustable aisément pour être inclinée en fonction de vos besoins, plus droite pour le pilotage d’une voiture de route ou plus inclinée pour de la simulation de F1 par exemple. Cette assise est compatible avec la plupart des sièges de course existants sur le marché avec des points de montage de 290mm. Fanatec propose en option ou en commande couplée son propre siège Fanatec ClubSport en tissu ultra-respirant. La structure a évidemment été pensé pour non seulement accueillir les bases, les volants et les pédaliers de la marque mais aussi d’autres marques telles que Logitech ou Thrustmaster.

Conçu en acier résistant à la flexion de 50 mm de diamètre, le Cockpit ClubSport GT est annoncé comme robuste et stable. Il faudrait toutefois pouvoir juger sur la durée si tel est le cas pour ce type de structure. Le châssis a été par ailleurs conçu avec une gestion intégrée des câbles avec des découpes spécifiquement placées dans le cadre.

Qui dit châssis de sim racing dit écran. D’origine le Cockpit ClubSport GT dispose d’un support pour moniteur réglable au standard VESA 100 x 100 mm permettant d’accueillir des écrans de 32 à 49 pouces. En option, vous pouvez aussi opter pour l’accessoire Fanatec Monitor permettant d’installer jusqu’à 3 écrans pour une immersion totale. Evidemment, il vous faudra acquérir vos propres écrans, ceux-ci n’étant pas fourni avec le châssis.

Fanatec propose en outre divers autres accessoires permettant de personnaliser ce châssis. On peut ainsi trouver un support pour y placer votre PC ou votre console, un support pour clavier ou bien encore des supports pour des kits de leviers à vitesse ou de frein à main.

Les Cockpit ClubSport GT blanc ou noir sont disponibles à la précommande dès à présent sur le site de Fanatec pour un lancement prévu à partir du 21 janvier prochain. Il vous en coûtera un peu plus de 900€ pour le châssis standard.