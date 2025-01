Ines Raya arrive le 16 janvier sur The First Descendant

Les développeurs de The First Descendant continuent à enrichir leur shooter free to play avec de nouveaux personnages dont cette Ines.

Faisant partie de la saison 2, Ines Raya sera donc le prochain personnage à être disponible – moyennant du grind à gogo évidemment. Elle débarquera dans le jeu à partir de la seconde grosse mise à jour de la saison 2 de The First Descendant disponible le 16 janvier prochain. Elle est de type éléctrique et fait partie du H.O.U.N.D à l’instar de Keelan, le précédent personnage disponible avec la saison 2. Pour rappel, si vous avez joué aux débuts de la saison 2, vous l’avez déjà rencontré.

Outre Ines, cette second mise à jour pour cette saison va apporter son lot d’améliorations et de contenus divers et variés. Citons pêle-mêle :

Un nouvel évènement pour fêter la nouvelle année 2025

De nouveaux skins

Un nouveau colosse abyssal

Une nouvelle activité nommée Contrôle de l’érosion des profondeurs qui demande d’affronter les Vulgus jusqu’à 20 niveaux à l’affilée. Attention à la difficulté plutôt destinée aux légataires de niveau élevé.

Un système d'amélioration des armes avec des éléments qu'on pourra obtenir à travers les Contrôles de l'érosion des profondeurs. Ce système n'est accessible qu'à partir du rang de maîtrise 18 et seulement une fois que vous aurez amélioré une arme ultime. Le système de coeurs va permettre d'ajouter des augmentations à votre arme.

Diverses améliorations et correctifs

Il ne reste plus trop à attendre puisqu’on pourra se lancer à la chasse à Ines à partir de jeudi prochain 16 janvier.

The First Descendant est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC en free to play.