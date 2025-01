id Software prépare le plus ambitieux des Doom avec Doom The Dark Ages

Le grand initiateur du genre FPS va revenir un nouvel opus. Les fanatiques de shooter ultra-dynamique vont pouvoir se réjouir avec ce Doom nous embarquant dans un univers différent.

Annoncé comme préquelle au Doom de 2016 et Doom Eternal, Doom The Dark Ages s’est montré lors du dernier Developer_Direct de Microsoft. Et comme beaucoup de titres de la saga, Doom The Dark Ages ne va pas faire dans la dentelle.

Comme d’habitude, le joueur que vous êtes allez incarner le Slayer et allez devoir décimer des hordes de monstres. Toutefois, cette fois-ci, histoire de varier les plaisirs, id Software a décidé de nous envoyer dans un monde mêlant heroic fantasy et SF.

Outre les bons vieilles armes à feu comme un fusil à double canon, une arme énergétique paralysante ou une mitrailleuse, notre Slayer va avoir droit à un arsenal inédit histoire de le transformer en véritable machine de guerre. Ainsi, il pourra utiliser sa scie-bouclier permettant à la fois de bloquer les attaques des ennemis ou les décapiter. Il aura aussi droit à un immense fléau clouté et une masse imposante. Je vous laisse imaginer les dégâts que ces joujoux peuvent infliger. Enfin, un gantelet électrique permettra de paralyser les ennemis et écraser les ennemis. Bref, vous aurez de quoi massacrer joyeusement les bestioles qui vont vous faire face d’autant plus que chacune des armes permet diverses options d’amélioration et divers combos.

Pour couronner le tout, id Software a vu encore plus grand pour faire face aux bestioles les plus imposants : un mecha. Vous allez ainsi pouvoir piloter un mecha nommé un Atlan pour affronter les ennemis les plus gigantesques comme lors de combats de titans à la Godzilla. Les combats prendront alors une toute autre dimension. Et si cela ne suffit pas, vous aurez droit à une arme supplémentaire sous la forme d’un dragon cybernétique géant équipe de mitrailleuses lourdes pour des frappes aériennes. Cesire sur le gâteau, vous pourrez même monter dessus. L’Atlan comme le dragon ont leur propre arbre d’amélioration. A vous de les booster au fur et à mesure pour gagner en efficacité et en puissance.

Si les anciens Doom étaient relativement linéaires, ce Doom The Dark Ages permet plus de liberté pour explorer le monde créé par l’équipe. A vous d’explorer les forêtes sombres, les structures colossales et autres donjons avec une ambiance infernale et opressante à souhait. Jamais un Doom n’aurait eu un environnement de jeu aussi vaste. L’exploration sera facilitée par la présence de la scie-bouclier permettant de traverser des ponts effrondrés, escalader des structures, ouvrir des passages secrets ou encore briser des coffres truffés de récompenses. A vous donc de bien tout explorer pour ne rien rater.

Ce nouveau Doom The Dark Ages s’annonce donc particulièrement prometteur pour les fans de la série mais aussi pour qui aiment l’action frénétique avec un zeste d’exploration.

Doom The Dark Ages est prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC pour le 15 mai 2025. Il sera jouable dès le lancement pour les abonnés Game Pass.