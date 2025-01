Compulsion Games détaille son South of Midnight avec diverses informations et une bande-annonce

Le nouveau jeu des créateurs de Contrast et We Happy Few a enfin une date de sortie et se dévoile via une nouvelle vidéo et des explications données lors du Developer_Direct de Microsoft.

Délaissons un peu tous ces jeux en ligne et live service et évoquons donc ce jeu d’action/aventure solo dans la plus pure tradition. Développé par Compulsion Games, ce South of Midnight a de quoi attirer les joueurs avec son esthétisme et son univers particulier.

L’intrigue de South of Midnight va vous faire incarner une certaine Hazel. Après le passage d’un ouragan, elle va devoir explorer la ville fictive de Prospero pour tenter de retrouver sa mère. Mais d’étranges phénomènes fantastiques vont survenir et elle va apprendre qu’elle est dôtée de pouvoirs magiques. A vous de maîtriser ses pouvoirs pour vaincre les ennemis mais aussi franchir des barrières ou résoudre diverses énigmes.

Hormis le gameplay, c’est la direction artisitique qui interpelle. Avec des environnements très largement inspirés par le sud des Etats-Unis, les joueurs vont découvrir un univers spécifique avec des campagnes inondés par l’ouragan, divers marécages et les montagnes des Appalaches.

South of Midnight sortira sur XSX/S et PC le 8 avril 2025. Il sera disponible dès sa sortie sur le Game Pass.